Antoine Griezmann firmó por Barcelona esta temporada y de inmediato se llevó el odio de más de un fanático del Atlético de Madrid, sumando uno más a su lista. El primero fue Real Sociedad y cada vez que el francés tuvo que regresar a San Sebastián la ha pasado mal. Los aficionados lo reciben con una gran bronca.

El ‘Principito’ fue formado en la cantera de los azul y blancos donde se convirtió en su estrella. Sus conversaciones con el Atlético en el verano del 2011 provocaron que los fanáticos se molesten, a pesar que esa temporada no partió.

Griezmann cambió de opinión gracias a su gran rendimiento, pero todo volvió a cambiar cuando decidió aceptar la oferta de los colchoneros en el 2014. En su vuelta a la que fuera su casa, ya con la camiseta del ‘Aleti’, recibió una fuerte bronca de los que habían sido sus aficionados.

Ahora regresará a Anoeta con la camiseta del Barcelona y está predestinado a que la gente lo silbe para desmostrarle su disconformidad con su forma de actuar. Esto no quita de que Antoine siempre haya mostrado respeto.

¿Por qué Griezmann dejó Atlético de Madrid?

“No me fui del Atleti por ganar Champions, ni ganar más títulos. Me fui del Atleti para aprender un nuevo juego, nuevas filosofías. Aprender otro fútbol, otro equipo. El Atleti puede ganar la liga y la Champions cualquier año”, aclaró.

