Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO: mira gratis ESPN, DIRECTV y Movistar LaLiga en directo
Barcelona vs. Real Sociedad juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 20 de LaLiga. ¿A qué hora comenzará la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el domingo 18 de enero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, con seis horas más en España). ¿En qué canales se puede ver? Para seguir la transmisión, los fanáticos del fútbol español deben conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, además de su versión de streaming en las plataformas Disney Plus. ¿Estás en España y no sabes dónde verlo? Tranquilo, toma en cuenta que por ahí podías seguirlo por Movistar LaLiga y DAZN. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.
Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga. (Video: Real Sociedad)