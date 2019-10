Barcelona vs. Real Valladolid: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir en directo el partido por LaLiga Santander?

Este martes 29 de octubre, Barcelona y Real Valladolid medirán fuerzas en el Camp Nou por la fecha 11 de LaLiga Santander. El pitazo inicial del encuentro se escuchará a las 15:15 horas en Perú con transmisión vía ESPN 2 y ESPN Play, mientras que en España el compromiso iniciará a las 21:15 horas vía Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar LaLiga y Mitele Plus.

Depor , desde su página web, seguirá el minuto a minuto del Barcelona vs. Real Valladolid por LaLiga Santander , con los goles, jugadas polémicas, estadísticas de ambos conjuntos, y más datos que necesitas saber para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

▷ VER FÚTBOL EN VIVO: revisa la guía de partidos y entérate cómo seguirlos online



▷ Champions League en vivo: resultados, calendario y canales para ver todos los partidos de fases de grupos



▷ Copa Libertadores en vivo: resultados, fecha, hora y canales para ver el River Plate vs. Flamengo

(AFP) El último compromiso del Barcelona en LaLiga Santander fue ante el Eibar por la fecha 9. Acabó 3-0 a favor de los azulgranas. (AFP) AFP

Debido a la postergación del clásico con el Real Madrid por la jornada 10 del certamen doméstico, el elenco azulgrana no disputó ningún duelo el último fin de semana, por lo que ha tenido más tiempo para preparar el compromiso de este martes.

Lionel Messi , Antoine Griezmann , Luis Suárez y compañía no han jugado desde la victoria ante el Slavia Praga (2-1) en Champions League. Dicho esto, todos los futbolistas del Barcelona se encuentran frescos para recibir al Real Valladolid por LaLiga Santander.

El más reciente triunfo que el conjunto culé registró en el certamen doméstico fue en la fecha 9, cuando el club que dirige Ernesto Valverde superó 3-0 al Eibar y sumó 19 puntos. Lo curioso es que ese equipo viene a ser también el último rival de los blanquivioletas en el torneo.

Y es que en la jornada 10, Real Valladolid chocó con el elenco de José Luis Mendilibar y lo venció por 2-0 para llegar a las 14 unidades en LaLiga Santander.

A raíz de que el Barcelona (con un partido menos) está a un punto del líder momentáneo Granada , y el Valladolid está a seis, ambos equipos agotarán esfuerzos para sumar de a tres en esta fecha 11 de la competición. El encuentro que protagonizarán promete ser intenso.



¿En qué estadio se disputará el partido entre Barcelona vs. Valladolid?

El partido entre Barcelona vs. Valladolid por la fecha 11 de LaLiga Santander se jugará en el Camp Nou. Este escenario deportivo puede albergar 99,354 espectadores.

Alineaciones posibles del Barcelona vs. Real Valladolid

Barcelona : M. ter Stegen, J. Alba, C. Lenglet, G. Piqué, Nélson Semedo, Arthur, S. Busquets, F. de Jong, Antoine Griezmann, Luis Suárez y Lionel Messi.

DT: Ernesto Valverde.

Real Valladolid : J. Masip, J. Moyano, Kiko, S. Karim, Nacho, Óscar Plano, Joaquín Fernández, Míchel, Toni Suárez, E. Unal y Sergi Guardiola.

DT: Sergio González Soriano.



Barcelona vs. Real Valladolid: canales de TV y horarios en el mundo

Perú: 15:15 horas vía ESPN 2 y ESPN Play

España: 21:15 horas vía Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar LaLiga y Mitele Plus

México: 14:15 horas vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: 16:15 horas en Washington D. C. vía beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT y beIN SPORTS

Argentina: 17:15 horas vía ESPN 2 y ESPN Play

Brasil: 17:15 horas en Brasilia vía ESPN Brasil y Watch ESPN Brasil

Colombia: 15:15 horas vía ESPN 2 Andina y ESPN Play

Chile: 17:15 horas en Santiago vía ESPN 2 y ESPN Play

Ecuador: 15:15 horas en Quito vía ESPN 2 Andina y ESPN Play

Uruguay: 17:15 horas vía ESPN 2 y ESPN Play

Paraguay: 17:15 horas vía ESPN 2 y ESPN Play

Venezuela: 16:15 horas vía ESPN 2 Andina y ESPN Play



Últimos partidos del Barcelona

28/09/19 | Getafe 0-2 Barcelona | LaLiga Santander

02/10/19 | Barcelona 2-1 Inter de Milán | Champions League

06/10/19 | Barcelona 4-0 Sevilla | LaLiga Santander

19/10/19 | Eibar 0-3 Barcelona | LaLiga Santander

23/10/19 | Slavia Praga 1-2 Barcelona | Champions League



Últimos partidos del Real Valladolid

29/09/19 | Espanyol 0-2 Real Valladolid | LaLiga Santander

06/10/19 | Real Valladolid 0-0 Atlético de Madrid | LaLiga Santander

10/10/19 | Real Valladolid 3-2 Salmantino | Amistoso

20/10/19 | Athletic Club 1-1 Real Valladolid | LaLiga Santander

26/10/19| Real Valladolid 2-0 Eibar | LaLiga Santander