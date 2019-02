Por decisión técnica: Valverde se carga al jugador menos pensado para el Barcelona vs Sevilla por LaLiga

Una sorpresa para el Barcelona vs Sevilla. La ausencia del delantero Kevin-Prince Boateng , incorporado en el mercado de invierno y que desde entonces solo ha disputado dos partidos sin terminar ninguno, es la principal novedad de la lista azulgrana para partido de Liga Santander 2019 , ya que el atacante no ha sido convocado por decisión técnica.



Pese a no descartar algunas rotaciones en la alineación, el entrenador del Barça, Ernesto Valverde, ha confeccionado una convocatoria de 18 hombres con todos los titulares.



De los jugadores disponibles, además, de Boateng, se han quedado fuera de la convocatoria el central Jean-Clair Todibo y el centrocampista Sergi Samper.



Valverde no puede contar, por lesión, con Jasper Cillessen, Thomas Vermaelen, 'Rafinha' Alcántara y Arthur Melo, aunque este último ya ha empezado a hacer algún ejercicio con el grupo.



La lista del Barça para jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán es la siguiente: Ter Stegen, Iñaki Peña, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Coutinho, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Malcom, Lenglet, Murillo, Jordi Alba, Sergi Roberto, Aleñá, Arturo Vidal y Umtiti.



Fuente: EFE



► NO SE QUEDA DE BRAZOS CRUZADOS: LA RESPUESTA DE CHELSEA A LA SANCIÓN DE LA FIFA DE NO PODER CONTRATAR.



► UNA ESTRELLA DEL PSG: EL FAVORITO DEL HINCHA DEL BARCELONA PARA SER EL NUEVO '9' DEL EQUIPO



► LA NOTICIA QUE TODOS ESPERABAN: ESTRELLA DEL REAL MADRID RENOVÓ POR LAS PRÓXIMAS DOS TEMPORADAS



► ¡PROBLEMAS EN CHELSEA! FIFA SANCIONA A LOS 'BLUES' Y NO PODRÁN REALIZAR NINGUNA CONTRATACIÓN



► CON GANAS DE VOLVER: LA DECISIVA REUNIÓN DE JAMES RODRÍGUEZ PARA REGRESAR AL REAL MADRID



► NO PIERDEN EL TIEMPO: LAS TRES OPCIONES QUE BARAJA EL REAL MADRID PARA SUSTITUIR A MARCELO EN EL EQUIPO