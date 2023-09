Barcelona vs. Sevilla se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este viernes 29 de septiembre, por la fecha 8 de LaLiga. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic. Está programado para arrancar desde las 2:00 de la tarde (hora peruana y siete más en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL para a través de las señales de DIRECTV Sports, DTVGO, Movistar LaLiga y Movistar Plus. Asimismo, recomendamos enfáticamente no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Barcelona vs. Sevilla por LaLiga: así fue el último entrenamiento de los azulgranas. (Video: Barcelona)





Barcelona vs. Sevilla: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Joao Cancelo, Christensen, Kounde, Balde; Oriol Romeu, Gündogan, Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski y Joao Félix.

Sevilla: Dmitrovic; Jesús Navas, Badé, Sergio Ramos, Pedrosa; Fernando, Sow; Suso, Rakitic, Ocampos; y Rafa Mir.