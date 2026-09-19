Barcelona vs. Sevilla juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 7 de LaLiga 2026-27. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú, el duelo se podrá ver por la señal de DIRECTV, mientras que también estará disponible vía streaming en DGO. El encuentro se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Chile y Venezuela, dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México.

Barcelona vs. Sevilla: previa del partido

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla por DSports?

El partido entre Sevilla y Barcelona, por la fecha 7 de LaLiga 2026/27, se podrá seguir en DSports. El encuentro está programado para este sábado 19 de septiembre a las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, y a las 4:00 p. m. en Argentina, Chile y Uruguay.

¿Cómo ver Barcelona vs. Sevilla por DIRECTV?

Los usuarios de DIRECTV podrán acceder a la transmisión a través de la señal de DSports incluida en su servicio. La propia señal deportiva confirma que el duelo estará disponible por DIRECTV en los mercados correspondientes.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla por DGO?

Otra alternativa será DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. Desde allí se podrá acceder a DSports y seguir el partido por internet, sin depender de la señal tradicional de televisión.

¿Cómo ver Barcelona vs. Sevilla desde el celular o tablet?

Los usuarios de DGO podrán disfrutar de la transmisión desde celulares y tablets, siempre que tengan un plan que incluya el contenido correspondiente. La plataforma también permite reproducir su programación en otros dispositivos compatibles.

¿Cómo ver Barcelona vs. Sevilla en Smart TV?

DGO también ofrece compatibilidad con Smart TV Samsung y LG, además de Android TV, Apple TV, Roku, Chromecast y otros dispositivos. De esta manera, el partido puede llevarse a la pantalla del televisor mediante la aplicación de DGO.

¿Cómo ver Barcelona vs. Sevilla por internet con DGO?

Para verlo online, los usuarios deben ingresar a DGO con una cuenta y un plan habilitado para acceder a DSports. La plataforma permite disfrutar de televisión en vivo y contenidos deportivos por internet.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla en Latinoamérica?

En distintos mercados de Latinoamérica, la guía oficial del Barcelona incluye a DSports entre las señales de transmisión del encuentro. Para Perú y otros países de Sudamérica, DSports se distribuye mediante DIRECTV y DGO.

Barcelona vs. Sevilla se enfrentan por la fecha 7 de LaLiga. (Video: Barcelona)