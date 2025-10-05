Barcelona vs. Sevilla por LaLiga. (Diseño: Christian Marlow)
Desde el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 5 de octubre por la fecha 8 de . El encuentro está programado para las 9:15 a.m. (hora peruana) e irá por la transmisión de DSPORTS, canal de la parrilla de DIRECTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 10:15 a.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 11:15 a.m.

Barcelona vs. Sevilla por LaLiga. (Video: Barcelona)
