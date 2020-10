Eric García es el gran objetivo del Fútbol Club Barcelona en lo que queda del mercado de fichajes, tal como ha confesado este sábado el entrenador Ronald Koeman, en conferencia de prensa previa al partido ante Sevilla por la fecha 5 de LaLiga Santander.

El técnico neerlandés reconoció que le gustaría contar con el central del Manchester City para la temporada 2020-21, aunque admitió que los problemas económicos por los que atraviesa el club catalán podrían frustrar la llegada del central español.

“Ese tema se alarga hasta el lunes. Faltan pocos días y es verdad que queremos a este jugador aquí. Tenemos máximo tres o cuatro centrales y es algo justito. No puedo opinar más”, dijo Koeman, en rueda de prensa telemática, sobre el fichaje de Eric García.

“He visto los comentarios de Pep y es así. Ojalá que lo consigamos pero el tema económicamente del club sabemos que está complicado. No sé si lo podremos lograr”, agregó el también exentrenador del Everton y Valencia.

Eric García tiene contrato con Manchester City hasta mediados del 2021. (Foto: Manchester City)

Sobre las salidas del Barcelona

Koeman no ha podido evitar ser consultado sobre posibles nuevas bajas en el Barcelona de aquí al final del mercado. En concreto, el DT neerlandés se ha referido a la suplencia de Ousmane Dembélé que podría determinar su salida al Manchester United.

“Hay mucha calidad y competencia arriba. Ansu está por delante de Dembélé. Si uno está descontento que me lo diga, pero yo quiero tener gente contenta. Si no quiere estar aquí que me lo diga y no me ha dicho nada. Si no me dice nada, tendrá opciones de jugar”, dijo Koeman.





