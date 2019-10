Messi lo quiere a su lado: Barcelona ya sabe cuánto le costará el fichaje de Kimmich en 2020

A poco del Barcelona vs Sevilla de este domingo, por la fecha 8 de Liga Santander 2019, el nombre de Joshua Kimmich toma fuerza como próximo fichaje de los azulgranas. De acuerdo al diario 'Don Balón', el argentino Leo Messi lo quiere a su lado.



El 'The Best' de la FIFA considera que ni Nelson Semedo ni Moussa Wague lo convencen en el puesto de lateral derecho y le gustaría un nuevo jugador en esa posición. Está claro que ninguno le costará poco al Barcelona, pero más allá del dinero, hay otros factores a considerar.



Kimmich puede jugar de lateral derecho y hacerlo muy bien. Aunque el crack del Bayern Munich también ha demostrado que jugando en el centro del campo de pivote, le va muy bien. Es decir, el Barcelona ganaría a un polifuncional, aunque antes tendrá que pagar, por lo menos, 70 millones de euros.



No es la primera vez que Kimmich suena en el FC Barcelona. Antes de la llegada de Semedo, el crack alemán estuvo en la agenda de fichajes de los azulgranas, pero el elevado costo de su pase y las trabas que puso el Bayern Munich en 2016 hicieron imposible la contratación.

¿Cuándo juega el Barcelona?

Barcelona se alista para recibir este domingo al Sevilla en una jornada más de Liga Santander. El partido está programado para las 9 de la noche (hora local) y será transmitido por Movistar LaLiga y Mitele Plus (solo España).



El equipo de Ernesto Valverde viene de un triunfo ante Getafe de visita y otro en Champions League ante el Inter de Milán. Con Lionel Messi entre los convocados, los azulgranas buscarán seguir en racha y acercarse al Real Madrid.

► De Rentistas al Barça: Ronald Araujo, la nueva figura uruguaya que apunta a debutar en LaLiga



► ¡Neymar lo inició todo! El gol de Mauro Icardi para el 2-0 del PSG ante Angers por la Ligue 1



► Zidane lo banca: "Tuvo un pequeño error. No tengo nada que hablar con Areola"



► Ajax de Holanda estaría tras los pasos de Luis Abram, informan desde Argentina