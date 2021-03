Nelson Semedo fue uno de los jugadores que el FC Barcelona vendió en el último mercado de fichajes de verano. Tras su salida, varios medios especularon que su salida se debió a un tema de rendimiento. Sin embargo, el propio jugador, en entrevista con ‘The Telegraph’, ha explicado que su partida al Wolverhampton tuvo que ver con la necesidad del club azulgrana de hacer caja para afrontar la crisis financiera originada por el coronavirus.

“Cuando volví de vacaciones, fui a Barcelona con mi familia y hablamos con el club como es normal. Me explicaron que tenían problemas económicos y que yo era uno de los jugadores por los que el club podía sacar dinero. Había muchos en esta misma posición como Suárez, Vidal o Rakitic”, dijo Semedo.

Semedo comprendió la crisis económica que dejó el coronavirus en el Barcelona. Sin hinchas en los estadios y menos ingresos por patrocinio, era obligatoria ingresar dinero por ventas de jugadores.

“Con la Covid-19, todos los clubes tienen problemas financieros. Ya no son tan fuertes al no poder tener seguidores en el estadio. En Barcelona, la gente no podía entrar ni en el museo. En el fútbol todo puede pasar pero me sorprendió cuando me dijeron que podía salir. Fue una gran decisión venir al Wolves. No me lo pensé dos veces”, explicó.

Maravillado por Lionel Messi

De otro lado, Nelson Semedo se refirió al capitán del Barcelona y el gran talento innato que tiene. Según el internacional con Portugal, nunca vio al genio rosarino practicar los tiros libres, pero a la hora de los partidos, pateaba como nadie.

“No tengo palabras para describir lo bueno que es. Además, ¿sabes lo que le hace más increíble? Que nunca le vi tirar faltas en los entrenamientos en todo el tiempo que estuve en Barcelona. Nunca lo hizo. El resto siempre practicábamos pero Messi nunca lanzó una falta. Para él, era algo que le salía natural”, afirmó el portugués.

“Es un jugador increíble, es inexplicable. En uno de mis primeros partidos en el Barcelona, cogió el balón y se fue de hasta cinco jugadores. Estaba en el campo y pensé: ‘¿Cómo puede este tipo hacer esto?’ Hace que los jugadores buenos parezcan malos”, añadió el exjugador del Benfica.





