Barcelona vs Sevilla juegan este sábado en el estadio Sánchez Pizjuán por la fecha 30 de la Liga Santander. El partido, que está programado para la 1 y 45 de la tarde (hora peruana y 8:45 pm. en España), será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV 610. En España podrás seguir el partido vía 'Movistar Partidazo'. Aunque recuerda que en esta nota de Depor.com disfrutarás de los goles y minuto a minuto más completo de todos.



Este partido de la Liga Santander pasa por la presencia o no de Lionel Messi , quien arrastra molestias físicas desde la semana pasada, las mismas que le impidieron jugar con Argentina la fecha FIFA, y podría representar una gran baja para el choque en que los azulgranas podrían empezar a definir el campeonato.

País Hora Canal Perú 13:45 DirecTV 610 Argentina 15:45 DirecTV 610 México 14:45 Sky Sports Colombia 13:45 DirecTV Chile 15:45 DirecTV 610 España 20:45 Movistar Partidazo Islas Canarias 19:45 Movistar Partidazo

Aunque su presencia no está asegurada en el estadio Sánchez Pizjuán, Ernesto Valverde decidió que el argentino viaje de todas maneras. A pocas horas del Barcelona vs. Sevilla recién se decidirá si el argentino juega o no. La prioridad es cuidarlo para que llegue en óptimas condiciones al partido ante la Roma por la Champions League.



"Lo estamos cuidando, de la misma manera que le cuidaron en la selección argentina. Tiene una pequeña molestia y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Que eso conlleve una rotura muscular sería mucho más grave", dijo el entrenador del FC Barcelona en la conferencia de prensa previa al partido de Liga Santander.



Así como Lionel Messi está entre algodónes, el Barcelona también lamenta la baja de Busquets y Digne, ambos por lesión. Yerry Mina y Aleix Vidal tampoco jugarán ante Sevilla por decisión técnica. Dichos jugadores cada vez cuentan menos para Valverde y es altamente probable que tampoco estén para el partido de Champions League ante AS Roma.

Barcelona vs. Sevilla: Messi es duda para el partido de Liga Santander. Barcelona vs. Sevilla: Messi es duda para el partido de Liga Santander.

Hay que recordar que el FC Barcelona domina la Liga Santander con 75 puntos, 11 más que el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone, que es segundo, y 15 más que el Real Madrid, que completa el podio cuando faltan por disputarse nueve jornadas y 27 puntos. Los azulgranas van directo a revalidar el campeonato.

El Sevilla piensa en el Bayern Munich

Si el Barcelona piensa en la Champions League ante la Roma, lo mismo hace el Sevilla , pero con el Bayern Munich. Y es que los de Montella jugarán este martes el partido de ida de los cuartos de final, primero en casa. No debe ser extraño que el entrenador italiano deje a algunos de sus principales en el banquillo.



El entrenador italiano admitió en rueda de prensa que no le "gustaría que jugara Messi ", con problemas en los isquiotibiales, por el peligro que entraña el astro argentino, "pero, por otro lado, sí, porque tiene condiciones increíbles", recalcó, y por ello no le "sorprendería que jugara".

Sevilla vs. Barcelona: alineaciones posibles del partido



Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Éver Banega; Jesús Navas, Franco Vázquez, Correa; y Muriel.



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Paulinho o André Gomes, Iniesta, Coutinho, Messi o Dembélé y Luis Suárez