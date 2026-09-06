vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO por la fecha 4 de 2026. ¿En qué canales se verá la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de DSPORTS, disponible en los operadores que cuenten con el canal como DIRECTV, mientras que DGO es otra de las alternativas para seguirlo por streaming. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este domingo 6 de septiembre en el Estadio de Mestalla. ¿A qué hora inició el encuentro? A las 9:15 a.m. en Perú, mientras que en Colombia y Ecuador también comenzó a las 9:15 a.m.; en México a la 8:15 a.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 11:15 a.m.; y en España a las 4:15 p.m.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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