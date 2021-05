El FC Barcelona está decidido a fichar a Neymar en el próximo mercado de verano. Tanto Joan Laporta, el presidente, como Ronald Koeman, el entrenador, consideran que el crack brasileño es lo que hace falta para empoderar el ataque azulgrana y, de paso, convencer a Lionel Messi de quedarse por un par de temporadas más. Sin embargo, más allá de las intenciones del club catalán, existe la necesidad de vender algunos jugadores que ya no entran en los planes de la siguiente campaña.

Según el diario español ‘Don Balón’, el Barcelona quiere deshacerse de Philippe Coutinho, uno de los jugadores con los sueldos más altos en toda la plantilla. Hay intención de regresarlo al Liverpool para liberar varios millones de euros que sirvan para fichar a Neymar, pero el cuadro inglés no se encuentra en el mejor de sus momentos.

Luego de 33 partidos disputados en la Premier League, el equipo de Jurgen Klopp se encuentra en el séptimo puesto de la tabla de posiciones, hecho que hasta el momento lo tiene fuera de toda competencia internacional.

Si Liverpool no clasifica a la Champions League, la economía del club se vería fuertemente afectada y podría no fichar a Coutinho por falta de dinero. Además, el brasileño no tendría interés por recalar en un club que solo juegue competencias domésticas.

Coutinho jugaría en la Premier League solo si Liverpool clasifica a la Champions o Europa League.

PSG duda de la continuidad de Neymar

Tras ser testigo de la clasificación del Barcelona a la final de la Champions League femenina, precisamente en la cara del PSG, Leonardo, director deportivo del club, fue consultado por la situación del ’10′ de los parisinos y respondió con cautela a los micrófonos de ‘El Chiringuito’.

“Hay que ver todo con calma”, dijo el director deportivo del PSG al citado medio en el aeropuerto de El Prat en Barcelona. Si hace un par de meses los franceses creían tener asegurado a Neymar, la realidad hoy es distinta ya que el club azulgrana ha puesto al paulista en su lista de prioridades.





