No está acabado. Andrés Iniesta hizo gala de todas sus habilidades con tremenda maniobra de tijera que el guardameta rival, Neto, despeja tras una buena reacción al tiro de esquina, evitando así el tercer gol del Barcelona vs. Valencia en el encuentro válido por la jornada 32 de la Liga Santander.



¡Jugadón! Tras una gran asistencia de su compañero de equipo, Lionel Messi , el nacido en Fuentealbilla ejecutó espectacular maniobra que dejó a más de uno con el grito sagrado de gol en la garganta. Iniesta lleva anotados 56 goles en su carrera como jugador azulgrana desde su debut oficial con el Barcelona en el 2002.



Corría el minuto 70' del encuentro y Messi desequilibraba a varios rivales para llegar al área del Valencia. Marcado hasta por cuatro jugadores de la defensa rival, la 'Pulga' no dudó un instante en mandar un centro en las inmediaciones del área que Iniesta terminaría completando con un remate de tijera que nadie esperaba.



Entre aplausos. Iniesta sería reemplazado a los 84 minutos por Denis Suárez, no sin antes ser ovacionado por todo el Camp Nou. Con la victoria de hoy, el Barcelona se mantiene en lo más alto de la clasificación con 82 puntos, a falta del partido del Atlético de Madrid vs. Levante.