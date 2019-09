¡Conectados desde el Camp Nou! Barcelona vs. Valencia EN VIVO juegan por la Liga Santander

Barcelona vs. Valencia (EN VIVO y EN DIRECTO / vía DirecTV y Movistar LaLiga / 2:00 p.m.) se enfrentan por la fecha 4 de la Liga Santander en el estadio Camp Nou. Una semana más, Lionel Messi no estará en el campo tras no recuperarse de la lesión que sufrió en su primer entrenamiento del año. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por Depor.com



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Barcelona y Valencia.



Con cuatro puntos en tres fechas y mentalizdo en tener un nuevo reinicio en LaLiga Santander tras la para por amistoso internacionales en periodo FIFA, Barcelona recibe al Valencia que tendrá nuevo entrenador tras la destitución de Marcelino.

Barcelona vs. Valencia: horas y canales en el mundo



España 9:00 p.m. | Movistar LaLiga

Perú 2:00 p.m. | DirecTV Sports

Ecuador 2:00 p.m. | DirecTV

Colombia 2:00 p.m. | DirecTV

México 2:00 p.m. | Sky Sports

Bolivia 3:00 p.m. | Tigo Sports 2

Chile 3:00 p.m. | DirecTV

Paraguay 3:00 p.m. | Tigo Sports

Venezuela 3:00 p.m. | ESPN

Brasil 4:00 p.m. | Fox Premium

Argentina 4:00 p.m. | DirecTV

Uruguay 4:00 p.m. | ESPN

Sin Lionel Messi en el equipo, Barcelona ha sufrido más de la cuenta para alcanzar los cuatro puntos que hasta ahora ostenta en la tabla de posiciones. Sin embargo, los dirigidos por Ernesto Valverde han encontrado solución en la joven promesa Ansu Fati que está ganando minutos y protagonismo en un cuadro plagado de estrellas.

Griezmann vuelve a ser el abanderado del ataque catalán que en esta jornada podrá contar con los recuperados Luis Suárez y Junior Firpo para enfrentar a un Valencia tocado por la polémica salida de Marcelino y que de ganar en el Camp Nou superaría a los blaugranas en la tabla de posiciones.

Lionel Messi, ¿hasta cuando?



El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, admitió que su equipo echa de menos al lesionado Leo Messi, el cual quiere que "vuelva pronto, pero bien", al tiempo que anunció la vuelta de Luis Suárez tras su lesión.

"En principio parecía que era un pequeño parón en la recuperación, pero parece ser, no soy médico, que se le abrió un poquito la cicatriz y entonces eso ha hecho que vayamos con un poco más de calma", dijo Valverde en rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra el Valencia.

Messi se lesionó en el sóleo de la pierna derecha en el primer entrenamiento con su equipo el pasado 5 de agosto y aún no ha disputado ni un solo minuto, pero Valverde no quiere correr riesgos.



Al principio se esperaba que Messi se perdiera un puñado de partidos, pero todavía no ha jugado con su equipo. Durante su ausencia el Barca tuvo un deslucido inicio en la liga, donde suma cuatro puntos en tres partidos y está a cinco unidades del líder Atlético Madrid.



"El hecho de que no esté Leo es importante para nosotros, no lo voy a negar, es un jugador determinante, sobre todo con equipos que se encierran mucho, esperamos que vuelva pronto y sobre todo que vuelva bien, no queremos dar un paso atrás con Messi", agregó el DT.



Valverde tampoco podrá contar con el lesionado Ousmane Dembélé, pero el uruguayo Luis Suárez podría volver al equipo titular para conformar el ataque junto a Antoine Griezmann.



"Ayer y hoy ha hecho el entrenamiento completo esperemos que poco a poco se vaya incorporando", sostuvo el DT sobre Suárez.



Barcelona vs. Valencia: probables alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Arthur; Carles Pérez, Griezmann y Luis Suárez.



Valencia CF: Cillessen; Wass, Garay, Gabriel, Gayà; Kondogbia, Parejo, Ferrán Torres, Guedes; Rodrigo Moreno y Gameiro.

Barcelona vs. Valencia | Aquí se jugará el partido

► ¡No solo basta con Neymar! El top 10 de los posibles próximos fichajes del Barza para 2020 [FOTOS]



► Tu dolor es nuestro: se confirma la peor noticia sobre Messi y los hinchas del Barça entran en desesperación



► ¡Por TUDN desde México! Sigue EN VIVO y EN DIRECTO de los partidos del Apertura Liga MX 2019 por fecha 9



► Barcelona vs. Valencia: fecha, horarios y canales del partidazo en Camp Nou por LaLiga Santander 2019