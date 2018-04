Barcelona vs Valencia se enfrentan este sábado por la fecha 32 en el Camp Nou por la Liga Santander 2017-18. El partido, que está programado para las 9 y 15 de la mañana (hora peruana y 4:15 pm. en España), será trasmitido EN VIVO y EN DIRECTO para toda América Latina a través de la señal de DirecTV. En España puedes seguir este duelo vía beIN Sports, aunque recuerda que Depor.com te ofrecerá los goles y el minuto a minuto más completo de todos en esta nota.

Se trata del primer partido que el Barcelona afrontará tras su dolorosa eliminación de la Champions League ante la Roma. El equipo de Lionel Messi había ganado 4-1 en la ida, pero en la capital de Italia no pudo mantener la ventaja y la 'Loba' aplicó una remontada (3-0) que sorprendió al planeta entero.



País Hora Perú 09:15 Argentina 11:15 México 09:15 Colombia 09:15 Chile 11:15 España 16:15 Islas Canarias 15:15

En Barcelona saben que la eliminación será difícil de olvidar, pero Ernesto Valverde le ha pedido a sus jugadores pasar la página y enfocarse en el partido del sábado en el Camp Nou ante Valencia. El 'Txingurri' quiere liquidar la Liga Santander de una vez por todas. Así de claro lo dejó en conferencia de prensa.



"Tenemos que volver a enchufarnos, enchufar a nuestro público y conseguir los títulos que todavía no hemos conseguido", recordó Valverde, quien añadió que "no podemos estar perdiendo el partido ante el Roma continuamente".



Un resultado que, para el técnico extremeño, demuestra que en la Liga de Campeones "no puedes tener un mal resultado" y que dejó tocado a la plantilla, también al argentino Leo Messi. "Está cómo todos, estamos todos tocados, pero con ganas de que el balón se ponga en marcha", destacó.

Barcelona y Valencia empataron 1-1 en Mestalla en el partido de la primera ronda de la Liga Santander. (Getty) Barcelona y Valencia empataron 1-1 en Mestalla en el partido de la primera ronda de la Liga Santander. (Getty)

Valverde también podría dar descanso a Sergio Busquets, que ha jugado infiltrado la última eliminatoria de la Liga de Campeones a causa de una fractura en el dedo de un pie.



En cuanto a los cambios en el once, el centrocampista Philippe Coutinho, ausente en Roma al no poder jugar con el Barça la 'Champions', y el delantero Ousmane Dembélé, suplente en el Olímpico, parecen seguros en el once titular, donde el técnico del FC Barcelona probablemente recupere el 4-3-3.



El Valencia viaja inmerso en una racha favorable de juego y resultados con ocho victorias y un empate en los últimos nueve partidos, que le han permitido sumar veinticinco de los últimos veintisiete puntos en juego.



Además, el equipo de Marcelino García Toral tiene la mente puesta en alcanzar la segunda posición en la Liga Santander, pero también consciente de que enfrente tendrá un equipo que, además de no conocer la derrota, llega herido tras su última eliminación en la Liga de Campeones.



Barcelona vs. Valencia: alineaciones posibles del partido



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergi Roberto, Coutinho, Iniesta, Messi, Dembélé y Luis Suárez.



Valencia: Neto, Vezo, Gabriel, Garay, Gayà, Soler, Kondogbia, Pareja, Guedes, Rodrigo y Zaza.