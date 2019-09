Barcelona vs. Valencia: fecha, horarios y canales del partidazo en Camp Nou por LaLiga Santander 2019

Barcelona y Valencia juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía DirecTV Sports y Movistar LaLiga ONLINE TV por la cuarta jornada de LaLiga Santander 2019-20 desde la imponente estadio Camp Nou. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 14:00 horas en Perú y en México. Se viene un partidazo entre los 'Azulgranas', un equipo remodelado, y unos rivales que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal. Los campeones defensores buscarán su 'revancha' de la final de la Copa del Rey de la temporada pasada.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Barcelona y Valencia.



La repetición de la final de Copa, conquistada por el Valencia, la ausencia de Lionel Messi y la sorprendente destitución de Marcelino al frente del conjunto de Mestalla reúnen los alicientes del duelo entre dos equipos instalados en la parte media de la clasificación. Para el Barça, este inicio de campeonato está siendo extraño. Sin Leo Messi, los 'culé' no son fiables y han dejado escapar más puntos de los que ha sumado.



Barcelona vs. Valencia: horarios y canales en el mundo

Perú: 2:00 p.m. | DirecTV Sports

México: 2:00 p.m. | DirecTV Sports

Colombia: 2:00 p.m. | DirecTV Sports

Ecuador: 2:00 p.m. | DirecTV Sports

Chile: 4:00 p.m. | DirecTV Sports

Argentina: 4:00 p.m. | DirecTV Sports

Brasil: 4:00 p.m. | DirecTV Sports

España: 9:00 p.m. | DirecTV Sports y Movistar LaLiga

El Barcelona recibe el sábado al Valencia sin margen de error de la jornada liguera, en la que sigue sin poder contar con su capitán Lionel Messi, que aún no ha disputado ni un minuto con su equipo esta temporada. "Contra el Valencia seguro que no estoy y veremos si vuelvo contra el Borussia (el martes en 'Champions' o contra el Granada (el 21 de septiembre). No tengo fecha definida", dijo Messi en una entrevista que publica por el diario catalán 'Sport'.



El astro argentino lleva lesionado desde el pasado 5 de agosto y el Barcelona está echando en falta a su capitán, ya que en los tres primeros partidos sólo ha podido sumar 4 puntos de 9 posibles para situarse en octava posición a 5 unidades del líder, el Atlético de Madrid. Con un Messi descartado, el Barça podría, en cambio, recuperar a Luis Suárez para acompañar a Antoine Griezmann en la delantera.

El Barça no puede permitirse más fallos este sábado ante un Valencia (10º, 4 ptos.), que también necesita puntuar para no alejarse de la cabeza liguera, en una semana en que ambos equipos tendrán compromisos de Champions League. El equipo 'Ché' llega en plena convulsión tras la fulminante destitución el miércoles del técnico Marcelino Toral y su sustitución por Albert Celades.



Por su parte, Ernesto Valverde tiene que decidir si cuenta con Semedo o con Sergi Roberto en el lateral derecho, la única duda en esta línea en la que los centrales Gerard Piqué y Clement Lenglet y el lateral zurdo Jordi Alba son fijos. Otra cuestión a resolver es la posición de Frenkie de Jong. El holandés, mucho más protagonista en su último partido con Holanda, abandonó su posición de interior que ocupa en el Barça para jugar como mediocentro.



Ambos estarán en el once y el tercer centrocampista puede ser Ivan Rakitic o Arthur Melo. En la delantera, pendiente de Luis Suárez, el único fijo es Antoine Griezmann, mientras que el canterano Carles Pérez podría tener otra oportunidad. En el caso del Valencia, las únicas ausencias obligadas para este encuentro son las de los lesionados Carlos Soler y Cristiano Piccini, y los descartes técnico de Thierry Correia, Manu Vallejo, Rubén Sobrino y Eliaquim Mangala.



Por delante, el Atlético de Madrid, líder con pleno de victorias, visitará el sábado a la Real Sociedad (13º, 4 ptos.). Los rojiblancos llevan un pleno de victorias en tres partidos ligueros y esperan sumar otros tres puntos antes de su complicado compromiso el miércoles contra la Juventus de Turín en la 'Champions'.



El técnico Diego Simeone está pendiente para este encuentro de la recuperación de Álvaro Morata, lesionado con un esguince de rodilla. El Real Madrid (5º, 5 ptos.) recibe el sábado al Levante (4º, 6 ptos.) buscando una victoria que le meta entre los cuatro primeros y seguir cerca de la cabeza de la clasificación. Por detrás del Atlético, Athletic de Bilbao (2º) y Sevilla (3º), ambos empatados a puntos, se enfrentarán a Mallorca y Alavés.

Barcelona vs. Valencia: alienaciones probables

Barcelona : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Carles Pérez, Luis Suárez y Griezmann.



Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Ferran Torres, Coquelin, Parejo, Guedes; Rodrigo y Gameiro.

