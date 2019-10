¿El 'Rey' abdica? Arturo Vidal declaró su infelicidad en el Barcelona y mandó un guiño al Inter de Milán

A pocas horas del partido entre Barcelona y Valladolid, por la fecha 11 de LaLiga Santander , Arturo Vidal ha declarado que no es feliz en el equipo azulgrana. A diferencia de sus anteriores equipos como la Juventus o Bayern Munich, al crack chileno le ha tocado la banca y no oculta su malestar.



"No estoy contento, no estoy feliz, pero trato de dar vuelta a esto y ganarme un puesto de titular. En toda mi carrera he sido titular, esta vez no me ha tocado, pero estoy tranquilo, sé que va a llegar", dijo el volante del FC Barcelona en entrevista con 'El Mercurio'.

Ante los pocos minutos que está jugando en el cuadro azulgrana, la prensa española no ha tardado en especular con el futuro de Vidal. Uno de los clubes que estaría interesado en ficharlo es el Inter de Milán, tema sobre el que también se ha referido el 'King'.

"Eso me hace recordar las cosas lindas que viví con Conte. El salto de calidad que di para ser uno de los mejores fue con la ayuda de Conte. En el fútbol lo principal es la confianza y cuando un técnico de su prestigio te da confianza, mejoras mucho", dijo.

¿Qué dijo sobre el estilo de juego del Barcelona?

"No se está jugando tan bien como todo el mundo espera. En LaLiga nos ha costado mucho más, los rivales nos hacen más daño. El Barcelona es el mejor equipo del mundo y cuando te hacen goles partido tras partido, la gente empieza a hablar y los propios futbolistas se sienten extraños porque están acostumbrados a ganar", explicó Vidal.

Vidal podría sumar minutos este martes en el Barcelona vs Valladolid, que está programado para las 3:15 de la tarde y será transmitido para toda América Latina a través de la señales de ESPN 2, Mitele Plus y Movistar Partidazo. Los azulgranas deben vencer en casa y esperar un empate o derrota del Granada para volver a apoderarse del liderato.

