Barcelona vs. Valladolid se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 31 de agosto en el Estadio Olímpico de Montjuic, por la cuarta jornada de LaLiga de España. El compromiso está programado para iniciar a las 10:00 de la mañana (hora peruana, 12:00 p.m. en Argentina y 5:00 p.m. en España) y será transmitido a través de ESPN y la señal streaming de Disney Plus en América Latina. En México, el encuentro se verá en SKY Sports; mientras que Movistar llevará todas las incidencias en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Los blaugranas son líderes con 9 puntos, tras conseguir tres triunfos en las primeras fechas. Recuerda que Depor también te ofrece el mejor minuto a minuto con todas las incidencias.

Barcelona venció a Rayo Vallecano en la última fecha de LaLiga. (Video: LaLiga)