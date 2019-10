"Podemos invertir en jugadores experimentados": Rakitic y un nuevo pretendiente para salir en enero

En la previa del partido entre Barcelona vs Valladolid , válido por la fecha 11 de LaLiga Santander, Ivan Rakitic vuelve a sonar como próxima baja de los azulgranas en el mercado de fichajes 2020. El croata tiene varios pretendientes y el último en sumarse ha sido nada menos que el AC Milan de la Serie A de Italia.



De acuerdo a 'Gazzetta dello Sport', el club lombardo quiere recuperar el rumbo en el 'Calcio' y urge reforzarse con un jugador con la calidad y experiencia de Rakitic, quien ha sido convocado para el Barcelona vs Valladolid de este martes en Camp Nou. De hecho, uno de los directivos del club milanés ha reconocido la necesidad de fichar.



"En enero no me gusta ser muy activo en el mercado, pero a veces es necesario. Y también podemos invertir en jugadores experimentados como lo hicimos con Higuain", dijo Ivan Gazidis ante la junta de accionistas del AC Milan. La opción de la llegada de Rakitic es muy factible.

No cuenta para el Barcelona

La presencia de Rakitic en el Barcelona es tan prescindible que apenas ha disputado apenas ocho partidos: contra Athletic, Valencia, Borussia, Granada, Getafe, Sevilla, Eibar y el último por Champions ante Slavia. En cinco de esos partidos apenas jugó menos de 20 minutos, siendo el duelo ante Slavia Praga en el que menos minutos disputó, con apenas seis.



Frente al Eibar en Liga jugó unos once. Ante el Sevilla, 20. Diez pudo disputar ante el Getafe y 20 justos ante el Valencia. A todo ello, se le suma que no ha marcado en la temporada. Estos números han hecho que Rakitic tome una decisión y así lo expresó ante los medios cuando acabó la fecha FIFA doble: quiere irse.

¿Tendrá Rakitic minutos en Camp Nou?

Rakitic podría sumar minutos este martes en el Barcelona vs Valladolid , que está programado para las 3:15 de la tarde y será transmitido para toda América Latina a través de la señales de ESPN 2, Mitele Plus y Movistar Partidazo.

► ¿Quiénes se sumarían en 2020? Los cracks que llegaron al Madrid en el mercado de invierno [FOTOS]



► El mensaje de Shannon de Lima a James Rodríguez tras el nacimiento de su nuevo hijo por vientre de alquiler



► Hay respaldo: Matthijs de Ligt es 'protegido' por Juventus tras penal cometido ante Lecce



► Lo justo: jugadores del Southampton donan su sueldo tras goleada 9-0 a manos del Leicester City