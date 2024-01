Barcelona vs. Villarreal se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este sábado 27, en una nueva fecha de LaLiga. El partido será crucial para los ‘Culés’, ya que buscan dar vuelta a la página después de ser eliminados en la Copa del Rey y reducir la distancia con el Girona y el Real Madrid, quienes lideran la tabla. El encuentro comenzará a las 12:30 p.m. (hora de Perú) y se transmitirá GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Barcelona vs. Villareal: revisa el horario y cómo ver LaLiga. (Vídeo: X).





Barcelona vs. Villareal: posibles alineaciones

Barcelona: Iñaki Peña; Cancelo, Koundé, Araújo, Balde; De Jong, Pedri, Gündogan; Yamal, Ferrán y Lewandowski.

Villareal: Jörgensen; Femenia, Bailly, Cuenca, Alberto Moreno; Coquelin, Comesaña, Akhomach, Baena; Sörloth y Gerard Moreno.