Cada vez más lejos: Barcelona le puso precio de salida a Coutinho y tres 'gigantes' ya se apuntan

La previa del decisivo partido entre Barcelona y Villarreal , por la fecha 30 de LaLiga Santander , se ha visto marcada por los rumores que abordan el futuro de Philippe Coutinho , a quien el club azulgrana ya le habría puesto un precio de salida de cara al mercado de fichajes 2019 de verano.

Según el portal español 'Goal.com', el FC Barcelona aceptaría la marcha de Coutinho si algún club pone sobre la mesa 120 millones de euros. Se trata de un aviso claro para equipos como el Manchester United, Chelsea y PSG, que ya andan tras los pasos del brasileño.

Coutinho ya medita salir del FC Barcelona en el mercado de fichajes de verano. Tal como apunta 'Sport', Philippe no se encuentra cómodo en Camp Nou y ya se lo ha hecho saber a sus compañeros brasileños del vestuario. Sin embargo, no ha habido conversaciones con la directiva sobre el tema.



"La idea que está madurando Coutinho no es fruto de un calentón ni del desasosiego de verse relegado al banquillo, sino que la viene analizando desde que vio que las cosas no le salían en el club azulgrana", publica la citada fuente.

Coutinho está llamado a ser titular este martes en el Barcelona vs Villarreal por Liga Santander. El duelo arranca a las 2:45 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de ESPN 2 y Movistar Partidazo.



La lista de convocados del Barcelona ante Villarreal la completan: Ter Stegen, Iñaki Peña, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Arthur Melo, Luis Suárez, Leo Messi, Malcom Filipe Silva de Oliveira, Clement Lenglet, Jordi Alba, Kevin-Prince Boateng, Sergi Roberto, Carles Aleñá, Arturo Vidal, Thomas Vermaelen y Samuel Umtiti.

