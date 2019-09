Bartomeu ya piensa en el 2020: el fichaje 'bomba' de la Serie A con el que quiere contentar a Messi

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



En la previa del partido entre Barcelona vs Villarreal , por la sexta jornada de LaLiga Santander , los hinchas azulgranas han quedado sorprendidos por una información del diario español 'Don Balón' que apunta que Fabián Ruíz del Napoli podría convertirse en el nuevo compañero de Lionel Messi en la próxima temporada.



De acuerdo a la citada fuente, el futbolista español, que ha dado mucho de que hablar en el inicio de la Serie A, se encuentra en los planes del Barcelona. O mejor dicho, continúa en la agenda de fichajes del presidente Bartomeu pues ya antes había querido contar con sus servicios.



El exjugador del Betis forma parte del plan de jugadores con los que el Barcelona quiere armar la mejor plantilla posible para tener contento a Messi, quien hace un par de semanas dejó en claro que tiene intención de seguir en Camp Nou , pero quiere proyecto ganador, uno que apunte a todos los títulos posibles.

Fabián Ruiz. (Getty Images) Fabián Ruiz. (Getty Images)

"En la entidad azulgrana sueñan con juntar en el centro del campo a Frenkie De Jong, Arthur Melo y Fabián Ruiz escoltados por Sergi Roberto, Carles Aleñà y Riqui Puig. En un conjunto que tendría todo lo necesario para recuperar el buen juego de antaño con futbolistas de una calidad técnica muy superior a la media, algo que en el Barça siempre se ha buscado", publica la citada fuente.



Eso sí, el Barcelona no tendría nada fácil fichar a Fabián Ruíz. Es uno de los mejores jugadores con los que cuenta Ancelotti y no saldría del Napoli por menos de 80 millones de euros, una cantidad que supera con creces los 30 millones que en su día el exequipo de Maradona le pagó al Betis.



Lejos de los rumores de fichajes, Barcelona se alista para recuperar el paso este martes en LaLiga Santander frente a Villarreal. Los azulgranas vienen de caer ante Granada por 2-0 y buscarán lavarse la cara en un partido que arranca a las 2 de la tarde (hora peruana) y será trasmitido por la señales de DirecTV, Sky, Movistar y Mitele Plus.

