Todo tiene su final: el jugador al que Barcelona no le renovará contrato y ya suena en la MLS

En la previa del partido entre Barcelona vs Villarreal , válido por la fecha 30 de LaLiga Santander , los hinchas del equipo azulgrana se han visto por una noticia que este martes publica 'OK Diario' de España. Se trata de la fuga de Thomas Vermaelen a la MLS 2019 a final de temporada.



Como se sabe, el defensor central belga tiene contrato con el FC Barcelona hasta junio de este año, pero en Camp Nou no piensan renovarle el contrato. La decisión de la dirección deportiva se basaría en que 'Tom' sigue muy afectado por las lesiones y no representa una garantía para Valverde.



Thomas Vermaelen - 200 euros (Getty) Thomas Vermaelen. (Getty)

Además, la casi segura llegada de De Ligt complicaría sus opciones para pelear por un puesto. Afortunadamente para los intereses de Vermaelen, siempre según la citada fuente, la MLS estaría tras sus pasos para ficharlo y convertirlo así en su próximo jugador franquicia.

Para sorpresa de muchos, Vermaelen ha sido convocado para el Barcelona vs Villarreal de este martes. Ante la seguidilla de partidos que viene para el equipo del 'Txingurri', el belga tendría minutos para no cansar a los titulares Lenglet y Piqué.



La lista de convocados del Barcelona ante Villarreal la completan : Ter Stegen, Iñaki Peña, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Arthur Melo, Luis Suárez, Leo Messi, Malcom Filipe Silva de Oliveira, Clement Lenglet, Jordi Alba, Kevin-Prince Boateng, Sergi Roberto, Carles Aleñá, Arturo Vidal y Samuel Umtiti.

