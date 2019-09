"¡Esto no puede ser!": Messi 'explota' contra el vestuario del Barcelona y pide un cambio radical

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



En la previa del partido entre Barcelona y Villarreal , por la fecha 6 de LaLiga Santander , Lionel Messi le ha dejado en claro al vestuario que como capitán, no está dispuesto a aceptar la desidia de sus compañeros. La última derrota ante el Granada, hizo el mejor jugador del mundo 'explote' en el vestuario con un serio aviso.



Y es que en Los Cármenes, solo Messi y Ansu Fati demostraron intención de revertir el negativo resultado. Jugadores como Suárez, Griezmann, Busquets, Piqué, entre otros, dieron cuenta de que todavía se encuentran de su mejor nivel, mientras que al Barcelona se le escapa de la tabla de posiciones el Real Madrid.



"Vamos, vamos... esto no puede ser. Hay que salir más concentrados", dijo, según COPE, un enérgico Lionel Messi tras el resultado del sábado. El argentino se dejó ver furioso por la actitud de sus compañeros y espera un cambio radical para el Barcelona vs Villarreal de este martes en el Camp Nou.



Barcelona cayó ante el Granada 2-0 por LaLiga Santander en el Nuevo Los Cármenes. (Getty Images) Barcelona lleva dos derrotas en LaLiga. (Getty Images)

Por si el llamado de atención no hubiese sido suficiente, Messi reconoció públicamente, tras ganar con justicia el 'The Best' de la FIFA, que el Barcelona no pasa por un buen momento.



"Hemos arrancado mal, hay que encontrar nuestro juego y nos han llegado fácil. Hay que reaccionar y debemos mejorar mucho", sostuvo a varios medios el 'Antoni Gaudí' del equipo catalán.



A pesar de que el último lunes estuvo en Milán para coronarse como el mejor del mundo, Lionel Messi no ha tenido problemas para entrar en la lista de convocados del Barcelona vs Villarreal , que se jugará en Camp Nou desde las 9 de la noche (hora local) y será transmitido por las señales de DirecTV, Sky Sports, Mitele Plus y Movistar LaLiga.

