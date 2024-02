El triunfo del Barcelona 2-1 sobre el Celta resultó crucial no solo para mantenerse en la lucha por el título y no quedarse atrás respecto al Real Madrid, líder de LaLiga con una ventaja de siete puntos y un partido pendiente. También fue vital para la estabilidad del club, que se vio sacudido tras no conseguir los títulos de la Copa del Rey y la Supercopa de España, además de enfrentar resultados adversos en la liga. Estas circunstancias llevaron a Xavi Hernández a anunciar su partida para final de la temporada. Por lo tanto, esta reciente victoria representa un alivio significativo para el plantel y su entrenador, quien, en la rueda de prensa posterior al encuentro, expresó su satisfacción por el compromiso de sus jugadores.

Aunque el encuentro no transcurrió de manera fácil y el empate podría considerarse como el desenlace más equitativo, en esta ocasión la suerte favoreció a los blaugranas. Esto se evidenció con la concesión de un penal en los últimos minutos, el cual fue convertido en el gol de la victoria. En relación con este hecho, el DT culé optó por destacar los aspectos positivos del compromiso.

“Hemos estado bien posicionados, hemos defendido bien a excepción de la jugada del gol del Celta, estoy contento porque es un campo muy difícil y ellos han hecho un trabajo brutal”, expresó Xavi. Además, el entrenador vinculó su renuncia con el resurgimiento del equipo.

“La verdad es que emociona ver a este equipo la actitud y el compromiso que muestran, la decisión que tomé era para esto, estoy contento por el paso adelante del equipo”, agregó el técnico. En cuanto a los datos, estos respaldan sus palabras, ya que desde que Xavi anunció su dimisión, los catalanes han conseguido tres victorias y un empate, sumando así 10 puntos de los 12 posibles.

“Las sensaciones son buenas, me quedo en aspectos del juego en los que hemos mejorado, en como nos hemos posicionado y la mejora defensiva, creo que la primera parte es muy buena, pero la segunda no tanto. Esta victoria es merecida y nos va a venir muy bien, hemos hecho más cosas que buenas y me quedo con que el equipo cree”, concluyó Hernández.





¿Qué es lo que se le viene al Barcelona?

Luego de derrotar 2-1 al Celta de Vigo, Barcelona deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Napoli, con el que se medirá el miércoles 21 de febrero desde las 03:00 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el Estadio Diego Armando Maradona.

Ojo, el compromiso será parte del partido de ida de los octavos de final de la Champions League, en el que el conjunto azulgrana clasificó tras quedar primero en su grupo, con 12 puntos, tras ganar cuatro partidos y perder dos.

Doblete de Robert Lewandowski en el triunfo de Barcelona sobre Celta. (Foto: LaLiga)





