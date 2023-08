Gesto controvertido de Luis Rubiales hacia Jenni Hermoso, jugadora de la selección española, durante la celebración por ganar el Mundial Femenino, sigue causando gran controversia. Tras la difusión global de las imágenes del beso, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió un comunicado el domingo por la noche en el que la deportista solicitaba que no se exagerara el tema y afirmaba que se trató de un acto de “amistad y gratitud”. Por otro lado, la madre de la futbolista también ha expresado su opinión al respecto.

Más allá del título que la Roja consiguió en el certamen que se disputó en Australia y Nueva Zelanda, una de las escenas de la premiación a las campeonas mundiales que más llamó la atención fue el efusivo festejo de Rubiales, que no tuvo mejor idea que darle un beso en la boca a Hermoso, una de las principales jugadoras de la plantilla europea.

“Ha sido un gesto mutuo, totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”, señaló la deportista en unas declaraciones proporcionadas por la RFEF a la agencia de noticias EFE.

No obstante, durante una transmisión en vivo en Instagram mientras festejaba la victoria en el vestuario junto a sus colegas, Jenni expresó que no había apreciado el gesto dado por Rubiales: “Eh, no me ha gustado. (…) ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!”, manifestó, según consigna el portal Huffpost.

En esa línea, este lunes 21 de agosto, la madre de la campeona ha decidido hablar después de un periodo de silencio y ha compartido su opinión acerca del controvertido hecho. Marisol Fuentes optó por no involucrarse en discusiones públicas y, en una conversación con RTVE, se limitó a expresar que lo único de relevancia es el título que ha conseguido el equipo nacional.

“Yo solo quiero decir que lo importante es que somos campeonas del mundo y lo demás no tiene importancia. Son campeonas del mundo. No hay que centrarse en esas cosas”, ha manifestado para el programa “La Hora de la 1″ de la mencionada corporación de radio y televisión ibérica.

Finalmente, miembros del ejecutivo de España como Iceta, Irene Montero o Ione Belarra han condenado con gran contundencia la acción del presidente de la RFEF, etiquetándola como “violencia sexual” e “inaceptable”.





Llegó la triple corona

La selección española ha completado la triple corona del fútbol femenino al ganar el Mundial absoluto en Sídney. Un gol de Olga Carmona certificó el triunfo de ‘La Roja’ que completa un éxito sin parangón, al ser España también la vigente campeona universal en categoría sub’27 y sub’20.

El 30 de octubre de 2022, España consiguió su segundo Mundial sub’17 en Mumbai (India), donde el cuadro dirigido por Kenio Gonzalo se impuso en la final a Colombia por 1-0 con un autogol de Ana Guzmán.

También en 2022, pero el 28 de agosto, la selección española se colgó el oro en el Mundial sub’20 de Costa Rica. En el estadio Nacional de San José, la Roja derrotó por 3-1 a Japón con una diana de Inma Gabarro y un doblete de Salma Paralluelo, protagonista indiscutible también del título absoluto en Australia y Nueva Zelanda que completa la triple corona.





