El caso Mbappé continúa y promete traer más sorpresas en los próximos días relacionadas con el futbolista. A pesar de que el cierre del mercado se acerca, el Real Madrid no pierde la esperanza y está considerando presentar una oferta por el francés hacia el 29 o 30 de agosto, intentando sorprender al PSG y contando con el apoyo del jugador. Aunque en París no prevén más acciones después de su acercamiento con Kylian, es evidente que si no se llega a un acuerdo de renovación, cualquier cosa podría suceder.

De acuerdo con lo que informa Bild, parece que los madrileños considerarían desembolsar justamente por encima de los 120 millones de euros con el objetivo de negociar la transferencia del delantero. A pesar de que el equipo merengue no está bajo ningún tipo de presión para adquirirlo, especialmente si en 2024 pudiera obtenerlo sin costo.

No obstante, el consenso general es que un acuerdo entre todas las partes sería lo más beneficioso los involucrados. El futuro del futbolista depende finalmente de su decisión. A pesar de haber mostrado interés en jugar para el ‘París-SG’, no muestra signos de querer extender su contrato por un año adicional.

En la capital española todavía no han tomado ninguna acción y se espera con interés una próxima reunión entre el crack y los parisinos. Desde Francia, comprenden la necesidad de persuadir a ‘Kiki’ a que firme una extensión de convenio por un año más, antes de que termine el periodo de traspasos, para prevenir que se vaya sin costo.

A raíz de esta conversación, cualquier resultado es posible; sin embargo, los ‘Rojos y Azules’ mantienen la esperanza de llegar a un acuerdo para extender el compromiso legal por un año adicional con ‘Donatello’, incluyendo una cláusula de liberación para el verano siguiente, consiga SPORT.

Si no llegan a un entendimiento, desde el Santiago Bernabeu están preparados para intervenir, pero con cifras previamente establecidas. No se acercarán ni remotamente a los 180 o 200 millones de euros que los parisinos aparentemente solicitaban hace un tiempo cuando el jugador no estaba activo. Aunque el ambiente se ha calmado, todo podría intensificarse en poco tiempo.





¿Dónde empezó la carrera de Mbappé?

Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.

¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR