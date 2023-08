Luis Rubiales sorprendió este viernes a la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al anunciar que no dimite de su cargo de presidente, como comunicó ayer a su entorno cercano, y denunció que en su caso se está ejecutando un “asesinato social” por lo ocurrido tras la final del Mundial femenino. Semejante hecho ha llevado a Borja Iglesias, delantero del Real Betis, a anunciar en sus redes sociales que ha tomado la decisión de no volver a la selección española después de conocer la decisión de Rubiales.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”, apunta el futbolista gallego.

Borja Iglesias, que ha rematado su hilo con una proclama de “por un fútbol más justo, humano y decente”, tiene 30 años y ha sumado 51 minutos en sus encuentros con España, uno contra Suiza en septiembre de 2022 y otro frente a Portugal un año más tarde.

Su compañero de equipo Héctor Bellerín también ha publicado este viernes un mensaje en redes sociales y destaca como “vulgaridad”, “vergüenza”, “abuso” y “narcisista” la actitud de Luis Rubiales.

“Es de auténtica vergüenza lo que está pasando. De representar a nuestro país, con esa vulgaridad, tergiversar declaraciones de la víctima y encima tener el coraje de culpabilizarla a ella pasando a victimizarse por haber cometido un abuso, son hechos de los que no puede alguien quedar impune”, apunta el lateral del Betis.

“El fútbol es una herramienta social para avanzar y progresar, el machismo no debería tener sitio dentro de este sistema. El narcisista nunca cree haber cometido un error, es capaz de mentir, manipular la verdad y convertir a la víctima en culpable con tal de mantener su poder sobre los demás”, añade Bellerín.

Luis Rubiales se negó a renunciar a la presidencia de la RFEF. (Video: EFE)





Pedirán suspensión para Rubiales





Luego de conocer el discurso de Rubiales, el Consejo Superior de Deportes (CSD) anunció que presentará las denuncias contra Rubiales ante el Tribunal Administrativo del Deporte, donde pedirá la suspensión del directivo español.

La conducta de Rubiales ha recibido la condena de amplios sectores del deporte y la sociedad española, que vio con sorpresa las imágenes no solo del beso a Jenni Hermoso, sino también aquellas en las que Rubiales aparece en el palco y celebra tomándose de los genitales junto la Reina Leticia de España y las autoridades de la FIFA, entre otras perlas de una noche que ha puesto al presidente de la RFEF al borde del abismo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR





SOBRE EL AUTOR Erick Gamarra Huancaíno egresado de Ciencias de la Comunicación de la USMP y con un máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija de Madrid. Experiencia en temas internacionales. Actualmente, escribo para México y Colombia, en Depor. Mis intereses: los temas sociales y como estos afectan al deporte y a otras áreas del desarrollo humano.