No lo podía creer: así reaccionó Miguel Almirón al interés del Real Madrid, previo duelo ante Brasil por Copa América

Real Madrid continúa en su incesante búsqueda por armar un equipazo que tenga una delantera letal, un mediocampo equilibrado y una defensa a la altura del más campeón de Europa. Por ello, analizada distintas opciones para el medio del equipo, zona que creen aún puede sumar un jugador. La primera opción es Pogba, luego Eriksen y Ndombele, pero también se sumó la de Miguel Almirón , que está en Brasil con su selección.

Almirón es uno de los jugadores más regulares de la Selección de Paraguay, que este jueves se enfrenta al dueño de casa, Brasil, por cuartos de final de la Copa América. En la previa de importante duelo, el futbolista de 25 años fue consultado sobre las noticias que llegan desde España y así respondió.

" No, no sé nada de eso. Para mí es un honor que un equipo así (Real Madrid) se fije en mí, pero no estoy enterado de nada y ahora estoy centrado en la Copa América y luego en el Newcastle", declaró el mediocampista que ha tenido una gran temporada en el club inglés, al que llegó este año y jugó 10 partidos en la Premier.

Previo al encuentro que sostendrá ante el dueño de casa y favorito para ganar el torneo continental, Almirón se refirió a lo que vive el cuadro 'guaraní' y aseguró que "todos nos llevamos muy bien, no dependemos de un jugador, nos destacamos por eso, porque dependemos de todos. Veo muy ilusionado al grupo y estamos muy unidos. Estamos yendo por el buen camino tratando de mejorar día a día. Todos saben que Brasil es un gran rival, con grandes jugadores, pero nosotros también tenemos lo nuestro para lastimarlos".

► ¡Barcelona ya tiene nuevo portero! Tras la salida de Jasper Cillessen se confirmó fichaje



► ¡A Florentino no le gusta esto! Gigante de LaLiga va por el fichaje de James Rodríguez para verano



► "Neymar quiere volver al Barcelona": desde el Camp Nou revelan el interés del brasileño por dejar PSG



► ¡Se va del Real Madrid! Estrella ya fue vendida y será el segundo en dejar el cuadro blanco