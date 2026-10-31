¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 11 de LaLiga? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de ESPN y Disney Plus Premium, que tendrá disponible el encuentro mediante su plataforma de streaming. ¿A qué hora se podrá ver el partido? El encuentro iniciará a las 3:00 p.m. en Perú y se disputará este sábado 31 de octubre en el Camp Nou.

Barcelona vs. Alavés: previa del partido

¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Barcelona vs. Alavés a través de ESPN. Además, estará disponible mediante la plataforma de streaming Disney Plus Premium para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés en Argentina?

En Argentina, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN. También estará disponible mediante Disney Plus Premium para quienes cuenten con una suscripción a la plataforma.

¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, estará disponible por Disney Plus Premium para quienes prefieran verlo vía streaming.

¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido podrá seguirse a través de ESPN. Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante la plataforma de streaming Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro a través de ESPN. También estará disponible en Disney Plus Premium para quienes cuenten con una suscripción al servicio.

¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés en España?

En territorio español, los aficionados podrán seguir el partido mediante las plataformas que cuenten con los derechos de transmisión de LaLiga. La disponibilidad dependerá del operador y del servicio contratado.

¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de ESPN. Asimismo, estará disponible en Disney Plus Premium para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse a través de ESPN. Además, Disney Plus Premium ofrecerá la transmisión para los usuarios que cuenten con una suscripción.

¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido a través de ESPN. Asimismo, la plataforma Disney Plus Premium permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga. (Video: FC Barcelona)