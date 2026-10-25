Canales de TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 10 de LaLiga. ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de DIRECTV y DGO en Sudamérica, mientras que en España estará disponible por Movistar Plus+. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, el encuentro comenzará a las 3:00 p.m., mientras que en España arrancará a las 10:00 p.m. No te pierdas este clásico que se disputará este domingo 25 de octubre en el Camp Nou.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Real Madrid en Perú

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Barcelona vs. Real Madrid a través de DIRECTV. Además, estará disponible mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet, según los derechos de transmisión vigentes.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Real Madrid en Argentina

En Argentina, el encuentro podrá verse a través de los operadores y plataformas que cuenten con los derechos de transmisión de LaLiga. La disponibilidad dependerá del servicio contratado.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Real Madrid en Colombia

Los aficionados colombianos podrán consultar la programación de DIRECTV y la disponibilidad de DGO para seguir el compromiso en vivo.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Real Madrid en Ecuador

En Ecuador, los usuarios podrán consultar la programación de DIRECTV y DGO para confirmar la disponibilidad de la transmisión del clásico español.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Real Madrid en Paraguay

Los hinchas paraguayos podrán revisar la programación de DIRECTV y DGO para conocer las opciones habilitadas para ver el encuentro.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Real Madrid en España

En territorio español, el partido podrá verse a través de Movistar Plus+, según la programación y los derechos de transmisión vigentes.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Real Madrid en México

Los aficionados mexicanos podrán consultar los operadores y las plataformas que cuenten con los derechos de LaLiga para seguir el encuentro en vivo.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Real Madrid en Chile

En Chile, los seguidores podrán revisar la programación de DIRECTV y la disponibilidad de DGO para ver el compromiso, según los derechos de transmisión vigentes.

Canales de TV para ver Barcelona vs. Real Madrid en Venezuela

Los aficionados venezolanos podrán consultar la disponibilidad del partido a través de DIRECTV y DGO. Las opciones de transmisión dependerán de los derechos y servicios habilitados en el país.

Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan por LaLiga. (Video: Barcelona)