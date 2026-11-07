¿Dónde se vio Real Madrid vs. Valencia por LaLiga 2026-27? ¿En qué canal transmitieron el partido por la fecha 12? Según al programación de LaLiga, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugó el sábado 7 de noviembre del 2026: DSports (DIRECTV y DGO), Movistar LaLiga y DAZN. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 3:00 p.m. (horario peruano, con siete horas más en España).

Real Madrid vs. Valencia: previa del partido

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Real Madrid vs. Valencia a través de DSports para los suscriptores de DIRECTV. Además, estará disponible mediante la plataforma de streaming DGO y Disney+ Premium para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción. También estará disponible mediante DGO y Disney+ Premium para seguirlo vía streaming.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de DSports. Asimismo, estará disponible mediante las plataformas de streaming DGO y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV. Además, los usuarios podrán seguirlo mediante DGO y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por DSports. También estará disponible mediante DGO y Disney+ Premium para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de Movistar Plus+ y DAZN, tanto por televisión como mediante sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de Sky Sports. La transmisión también estará disponible mediante los servicios de streaming asociados al operador.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por DSports. Además, los usuarios podrán acceder a la transmisión mediante DGO y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, las plataformas DGO y Disney+ Premium permitirán acceder a la transmisión en vivo.

Real Madrid visita a Valencia en Mestalla por LaLiga. (Video: Real Madrid TV)