Carles Pérez, la nueva 'perla' del Barcelona y al que muchos ya llaman el 'nuevo Pedro' [PERFIL]

No lleva una camiseta color azulgrana, sino rosada. No es el Camp Nou, sino la cancha del Eibar. Quizá nunca lo imaginó de esa forma, pero va a cumplir su gran sueño: debutar profesionalmente con el FC Barcelona. Recibe instrucciones de Valverde, le está pidiendo que se involucre más en el ataque y entra al campo a poco del final del partido de LaLiga. El ciclo se ha cerrado. Un canterano más ya pertenece al primer equipo. Sí, Carles Pérez lo ha conseguido.



Con 21 años, es uno de los jugadores 'fabricados' en La Masia que más ilusión despierta entre los hinchas. En épocas en que la cartera sirve más que la cantera, quiere marcar una época. Se han apurado en apodarle como el 'nuevo Pedro', pero él va paso a paso. A continuación, la biografía, goles y títulos de Carles Pérez, la esperanza del FC Barcelona y España con cuna azulgrana.

Los inicios de Carles: de 'Perico' a 'Culé'

Granollers es una de las ciudades más pobladas de Cataluña con poco más de 60 mil habitantes. Allí, el 16 de febrero de 1998, nació Carles Pérez, cuya familia nunca dudó de sus habilidades. Tenía que ser futbolista. Empezó con cinco años en el CF Vilanova del Vallès, luego pasó por el Damm y más tarde recaló en las inferiores del Espanyol. Sí, el hoy joven atacante del Barcelona fue 'Perico', lleva en su sangre los colores del clásico rival de la ciudad. Tras su paso por estos clubes, los ojeadores del Camp Nou observaron que tenía una potencia nada común para chicos de corta edad. No perdieron el tiempo y lo incorporaron a La Masía.



Empezó en el Cadete 'B' y con ese talento innato como principal arma, no tuvo problemas para seguir escalando por todas las categorías inferiores del club azulgrana. Con 16 años, ya era una de las figuras dentro de los juveniles. Y qué mejor prueba que el apodo que le pusieron: "el Robben del Barça". Esa zurda, su predilección de actuar por la izquierda, la gran capacidad para armar y terminar jugadas, daban cuenta que en La Masía estaba naciendo una nueva estrella con las características del holandés.



Carles Pérez en sus primeros años en el FC Barcelona. (Internet) Carles Pérez en sus primeros años en el FC Barcelona. (Internet)

Pérez empieza a 'explotar'

El rendimiento de Carles Pérez era notable y los reconocimientos del FC Barcelona no iban a tardar en llegar. Ya para el 2015, Pérez fue convocado para el Mundial de Clubes Sub 17 en Madrid. Aunque los azulgranas no campeonaron el torneo, la performance de este 'chaval' dejó buenas sensaciones: cuatro goles repartidos entre fase de grupos y cuartos de final. Aunque no jugaba de delantero centro, siempre encontraba la forma de marcar. Terminó como segundo máximo anotador de la competencia.



En octubre de ese mismo año, Pérez pasó a formar parte del Barcelona 'B' que por ese entonces era dirigido por Gerard López. Sus inicios no fueron fáciles. Fue suplente por varias semanas hasta que en un partido ante el Tenerife demostró que ese apelativo de 'joya' de la cantera tenía justificación. Fue titular de emergencia ante la lesión de un compañero y en solo 26 minutos marcó un triplete. Volvió a bajar a la categoría juvenil, no tuvo reparos, demostró que la paciencia es de sus mejores virtudes y al tiempo ganó la segunda Youth League en la historia del club.



Tal como en el Mundial Sub 17, Carles Pérez fue goleador de esa Champions juvenil. Con 19 años, empezó a llamar la atención de varios clubes en España y resto de Europa. En verano de 2018, Valencia y Benfica preguntaron por él. Le ofrecieron la oportunidad de dar el salto a Primera, pero la hoy joven estrella del Barcelona siempre tuvo claro que quería triunfar como azulgrana. Es por eso que ese mismo año rechazó todas las ofertas que llegaron a la oficina del presidente Bartomeu para extender su contrato hasta junio de 2020.

Carles Pérez debutó en el Barcelona en la temporada 2018-19. Carles Pérez debutó en el Barcelona en la temporada 2018-19.

El sueño cumplido de Carles

El de Granollers había decidido seguir con el sueño de ser una estrella en el primer equipo del Barcelona, pero en su renovación dejó una cláusula muy clara: abandonar el club si veía que no tenía opciones de llegar al primer equipo. Además, hasta el pasado día 20 de agosto, podía rescindir su contrato de forma unilateral si no tenía dorsal del primer equipo y recibía una oferta para jugar en Primera o Segunda A. Para su fortuna, Carles no tuvo necesidad de ejecutar dicha condición.



Y es que el domingo 19 de mayo de 2019, en el estadio Municipal de Ipurúa, Carles Pérez hizo su gran debut con la plantilla principal del FC Barcelona. Arrancó como suplente e hizo su ingreso a los 73' por el desaparecido Malcom. Desde sus primeros minutos en el campo, el atacante español intentó lucirse ante los ojos de Valverde.



“Estoy muy feliz, es algo que he trabajado durante muchos años. Me felicitaron mis padres y me dijeron que era un orgullo que su hijo jugara con el primer equipo. Toda mi familia es del Barça. Desde pequeño todos los jugadores quieren jugar con Messi. Pero aún me queda mucho camino por recorrer”, dijo a los medios del club tras su debut.



Pasaron un par de meses y el 'Txingurri' decidió llevarlo a Japón para la pretemporada 2019-20. Enfrentó a Chelsea y Vissel Kobe de Iniesta, al que le marcó dos goles , y dejó grandes sensaciones en el comando técnico. El gran sueño había comenzado.

Carles Pérez en la gira del Barcelona en Asia. (Internet) Carles Pérez en la gira del Barcelona en Asia. (Internet)

El inolvidable primer gol

Domingo 25 de agosto. En Camp Nou, el Barcelona juega la segunda fecha de LaLiga 2019-20 ante Real Betis. El inicio de temporada, ante el Athletic Club, con una derrota por 1-0 en San Mamés, ha dejado muchas dudas. Los azulgranas necesitan reivindicarse. Minuto 56. Semedo mete un pase largo desde la derecha. Cerca al área grande, Carles Pérez recibe la pelota, amaga y con la zurda saca un buen remate. Golazo. Les Corts 'explota' con un gol que Pérez va a recordar toda su vida. Al igual que Ansu Fati, el atacante de 21 años se adueña de las portadas de los diarios. Ha sido uno de los puntos altos del triunfo del Barcelona.



En la siguiente jornada, ante el Osasuna, Carles repitió el titularato. Y aunque esta vez no le tocó marcar, volvió a lucir esas condiciones que nuevamente han hecho que el Barcelona apueste más por jugadores de La Masia. En unos años, que no serán muchos, cuando Messi y Suárez ya no estén, Pérez será uno de los llamados a tomar la posta y seguir engrandeciendo la historia del club 'blaugrana'.

Carles Pérez marcó el tercer del Barcelona ante Betis por la fecha 2 de LaLiga Santander. (Video: DirecTV)

Una 'joya' para la selección de España

Carles ha participado en gran medida con las categorías inferiores de la selección de España. Fue figura en una Sub 16, pero a pesar de que es uno de los indiscutibles en el Barcelona 'B', no fue convocado para el Europeo Sub 21 que la 'Roja' ha ganado este año. Después de sus primeros partidos con el primer equipo azulgrana, Pérez recién fue convocado por el entrenador Luis de la Fuente para un encuentro ante Kazakhstan. Con el tiempo, el de Granollers espera cumplir otro objetivo: defender los colores de la selección absoluta.

Carles Pérez: estadísticas y títulos

Club Año Partidos Goles Barcelona ‘B’ 2015-16 1 0 2017-18 27 3 2018-19 26 9 Barcelona 2018-19 1 0 Barcelona 2019-20 3 1

