La temporada de Real Madrid ha mostrado algunos altibajos. La escuadra ‘merengue’ marcha en el segundo puesto de LaLiga, pero en el camino fue goleado por Barcelona en el Clásico (4-0 en el Santiago Bernabéu) y en Champions League cayó ante Milan (3-1) en casa. Poco acostumbrados a la derrota, la situación despertó críticas a Carlo Ancelotti, poniendo en duda su continuidad. El DT italiano se ha mostrado sobrio en las últimas semanas; sin embargo, este martes, respondió fuerte en conferencia de prensa cuando recibió una consulta por su falta de rotación.

El pasado fin de semana, Vinicius Junior terminó lesionado en el partido ante Leganés (victoria 3-0 de Real Madrid) y ello se suma a algunas bajas que posee la plantilla. ‘Carletto’ fue consultado por una posible fecha de regreso del brasileño y mencionó: “No es tan importante cuándo, sino que recupere pronto y pensar en los jugadores que le van a reemplazar”.

Acto seguido, fue apuntado por la falta de rotación, asegurando que podría ser un factor para las frecuentes lesiones de sus dirigidos: “Pienso que, hoy, hay muchos consejos, pero creo que no hay que olvidar que he hecho 1.300 partidos, 1.300 alineaciones, casi 4.000 cambios y nadie aquí me puede dar consejos en este sentido”.

No es un secreto que la seguidilla de partidos afecta a los futbolistas de manera constante. Real Madrid se ha visto obligado a realizar cambios o usar canteranos para poder suplir ausencias. Carlo apuntó que es parte del proceso y ello presenta la opción de ver nuevos valores.

“También hemos tenido siete cruzados. Evitar esto es complicado. Es difícil porque no es problema del Madrid, sino también de otros equipos. Cada uno, a su manera, maneja estas cosa, pero lo que no cambia son las lesiones. Hay que aguantar con esto. Tenemos que pensar como el año pasado: que las lesiones son una oportunidad para ser mejores. No es casualidad que las lesiones de Lucas, Militão y Rodrygo hayan cambiado la dinámica del equipo”, dijo.

El partido ante Liverpool

De acuerdo al próximo partido ante Liverpool -por la fecha 5 de la Champions League-, Ancelotti mencionó que se encuentran más “sólidos” y enfrentarán a “un equipo muy exigente”. Por otro lado, acotó que ambos “son clubes históricos de esta competición” y “cada uno tiene sus características”, destacando también la competitividad de los ‘reds’ con el nuevo comando técnico de Arne Slot, en reemplazo de Jurgen Klopp.

A su vez, agregó: “Es una gran oportunidad para volver a nuestro mejor nivel. Tengo total confianza en que será un gran partido. Seremos competitivos. ¿Valverde o Lucas de laterales? Valverde lo hizo muy bien, no tenía dudas, pero era una emergencia y ha vuelto Lucas. Se ha encontrado bien. Es una opción. Puedo elegir”.

¿Qué se viene para Real Madrid?

A poco de terminar el 2024, Real Madrid buscará acortar la distancia con Barcelona, equipo líder de LaLiga y que viene cumpliendo una excelente temporada. Los ‘merengues’ también disputan la Champions League, torneo en el que se mantienen firmes por clasificar a los octavos de final.

El próximo partido de los dirigidos por Carlo Ancelotti será este miércoles 27 de noviembre ante Liverpool en Anfield Road, estadio del equipo inglés. Posteriormente, será local en el plano local ante Getafe el domingo 1 de diciembre. Cabe recordar que en el último mes del año jugarán el Mundial de Clubes, cupo obtenido por ser el actual campeón de la Champions League.





