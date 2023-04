Desde hace varias semanas el futuro de Carlo Ancelotti viene siendo un tema recurrente en el entorno del Real Madrid. El club no ha sentado su posición al respecto, pero desde la interna indican que están contentos con el italiano y no tienen ningún problema en respaldar su renovación. Sin embargo, mientras no hablen directamente con él, todo se mantendrá en la nebulosa.

En lo que concierne al propio Ancelotti, cada vez que puede reafirma su postura de que se siente cómodo en la institución ‘blanca’ y no ha pensado en que su salida sea una posibilidad. Esto, especialmente, luego de que los rumores sobre su llegada a Brasil son cada vez más fuertes y en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) están atentos a lo que pase con su futuro en la capital de España.

En medio de estos rumores, el propio ‘Carletto’ ha salido a dejar en claro que su mayor deseo es quedarse en el Real Madrid y que se respete su contrato, el cual culmina en junio del 2024. El estratega de 63 años se siente tranquilo y cree que no solo es cuestión de tiempo para que pueda negociar con la directiva.

“El viento se lleva las palabras. Y así es, tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y me gustaría respetarlo”, manifestó en diálogo con Radio Rao 1. Sus palabras son claras y no hay espacio para la especulación: su mente está en el Real Madrid, por encima de lo que puedan decir en Brasil y el interés que tienen por ficharlo.

Por otro lado, Ancelotti se refirió al desafío inmediato del Real Madrid en la Champions League, donde se medirá con el Chelsea en cuartos de final. “Creemos que podemos ganarla, sabiendo que cada partido es un obstáculo difícil, duro e impredecible. Los ocho equipos tienen ganas de llegar a la final de Estambul”, agregó.

Carlo Ancelotti está viviendo su segunda etapa como entrenador del Real Madrid. (Foto: AFP)

Asimismo, se refirió a la premonitoria conversación con que tuvo con Paolo Maldini en donde, después del sorteo de las llaves, lo llamó para decirle que se veían en Estambul. Como se recuerda, el AC Milan también está entre los ocho mejores de la ‘Orejona’ y enfrentará al Napoli por el pase a semifinales.

“Era sobre todo un deseo para el Milan, al que tengo mucho cariño. En realidad, el Milan-Nápoles será un partido muy equilibrado y muy incierto. ¿Sería bonito reencontrarnos en Estambul? Para el Real Madrid, sí, creo que también, pero todos quieren llegar a Estambul”, puntualizó.

El próximo reto del Real Madrid

Luego de la reciente derrota en LaLiga Santander en manos del Villarreal (2-3), el Real Madrid no tiene tiempo para lamentos y deberá enfocarse rápidamente en el encuentro que sostendrá con el Chelsea en el Santiago Bernabéu. Los ‘Blues’ no están pasando por su mejor momento y es el panorama propicio para que logren una buena ventaja de cara a la vuelta en Stamford Bridge. Este partido está programado para el miércoles 12 de abril desde las 2:00 p.m. y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus para toda Latinoamérica.





