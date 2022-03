El mundo entero se paraliza con el Clásico español entre Barcelona y Real Madrid EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV LIVE AHORA este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. El partido, que se jugará en el marco de la fecha 29 de LaLiga Santander, será transmitido por los canales DIRECTV Sports, Movistar y SKY Sports desde las 3 de la tarde (hora peruana y colombiana). El árbitro del encuentro será Juan Martínez Munuera. Con el triunfo sobre el Barça en la pasada Supercopa, los blancos se convirtieron en el primer equipo en alcanzar las 100 victorias oficiales en el Clásico, y este domingo pueden lograr la sexta consecutiva sobre el conjunto azulgrana. Sería la mejor racha de los blancos frente a su eterno rival desde 1965.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Barcelona.

Horarios y canales del Clásico español Barcelona-Real Madrid

PAÍS HORA CANAL Perú 15:00 DIRECTV Sports Ecuador 15:00 DIRECTV Sports Colombia 15:00 DIRECTV Sports Argentina 17:00 DIRECTV Sports Uruguay 17:00 DIRECTV Sports Chile 17:00 DIRECTV Sports México 14:00 SKY Sports España 21:00 Movistar LaLiga

En la previa del partido, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que su equipo tiene que ser valiente para intentar imponer su idea antes del Clásico de España de este domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

“Intentaré transmitirles a nuestros jugadores que hay que tener personalidad, que hay que ser valientes. Por mi experiencia como futbolista puedo transmitir calma y tranquilidad, son 3 puntos y nada más”, dijo el técnico azulgrana en rueda de prensa.

El Barça acumula siete Clásicos entre Liga y Supercopa de España sin vencer al Real Madrid, una racha que Xavi quiere dinamitar. “Intentaremos cambiar esta dinámica, la historia está para cambiarla y mañana tenemos una gran oportunidad. Pero estamos por el buen camino. El resultado de mañana no cambiará nada, aunque reforzaría lo que estamos trabajando”, consideró.

Respecto al Real Madrid, Xavi opinó que es “camaleónico, nunca sabes si te apretarán arriba o te esperarán en bloque bajo, quizá visualizo un partido como el de la Supercopa de España, teniendo nosotros la pelota a partir del minuto 30 y ellos saliendo al contrataque como flechas”.

Los blancos deberán afrontar el partido con la importancia ausencia de Karim Benzema, una baja Xavi explicó que no cambiará el planteamiento del Barça. “Lleva dos o tres años siendo uno de los mejores ‘9′ del mundo, para ellos es una baja sensible. Pero para nosotros no cambia nada, el planteamiento será el mismo”, sentenció

En cambio, descartó que Gerard Piqué pueda ser baja en el Clásico a pesar de las molestias que arrastra en el aductor. “Con el paso de los minutos de alguna manera le va frenando y le va doliendo, pero está para competir”, aseguró el entrenador del Barça.

Otro de los jugadores que seguramente saldrá de inicio en el Santiago Bernabéu será Sergio Busquets, que no ha sido convocado para los próximos compromisos de la selección española para que tenga descanso. “Lo agradezco”, dijo Xavi. “Pero es que se lo merece. Luis (Enrique) en este caso ha obrado muy bien, también para la selección. El rendimiento y el número de partidos está ahí”, justificó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR