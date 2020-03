El coronavirus, lamentablemente, ha pegado fuerte en España. Son cientos los muertos en el país europeo y por ello el gobierno local optó por tener 15 días más de estado de alarma, por lo que las personas deben permanecer en sus viviendas y únicamente salir para conseguir objetos de primera necesidad.

Para este lunes la Selección de España que dirige nuevamente el técnico Luis Enrique estaba programada para entrenar, pero a causa del COVID-19 no podrá hacerlo. A través de su cuenta de Twitter, la ‘Roja’ mandó un mensaje de esperanza a todo su pueblo por medio de sus capitán, Sergio Ramos.

“Hoy es un día de concentración. Un día que todos los jugadores españoles afrontamos con ilusión, pero hoy no vamos a ver al míster, ni a su cuerpo técnico, ni nos vamos a reencontrar con nuestros compañeros. El vestuario está vacío. El gimnasio está vacío”, se le escucha decir a Ramos en su primer momento, todo por el coronavirus que azota España.

El mensaje de Ramos por el coronavirus en España

📺 Puede que la ilusión se aplace... ¡Pero no cesa! @SergioRamos ha recreado cómo sería la concentración que debía comenzar hoy.



La residencia vacía, los campos sin actividad... Nunca lo habíamos visto así.



Ahora, más que nunca, "mantengamos la ilusión". Palabra de capitán. pic.twitter.com/JSHhgxmPO2 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 23, 2020

Asimismo, el popular ‘Camero’ tiene claro que todo volverá a la normalidad y que el mundo saldrá adelante ante la enfermedad. “Hoy no saldremos a entrenar. En la Ciudad del Fútbol, como en tantos otros sitios, no hay nadie para que el día de mañana podamos estar todos”, añadió el ex Sevilla.

La Selección de España tenía partidos amistosos pactados ante sus similares de Países Bajos y Alemania para los próximos días. “Pero el fútbol volverá y con él los partidos internacionales de nuestro equipo nacional. Mantengamos la ilusión”, finalizó.

Por el momento, Sergio Ramos vive en cuarentena debido a que un jugador del Real Madrid Baloncesto dio positivo por coronavirus. No hay fecha exacta para el regreso de LaLiga Santander.

