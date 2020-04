Ya son más de 100 mil los contagios que sea reportan a lo largo del territorio de España a causa del coronavirus. Pese a las medidas que tomó el Gobierno como un estado de alarma total y cuarentena obligatoria para sus ciudadanos, este miércoles se reportan 864 nuevos decesos, llegando en total a más de 9 mil fallecidos.

No solo los clubes de primera división pasan por un confinamiento, sino también los de categorías menores como LaLiga SmartBank (segunda). Real Zaragoza es uno de ellos y este equipo tiene en sus filas al japonés Shinji Kagawa, quien ha revelado que no la pasa nada bien en el país por el COVID-19.

“La verdad que no poder salir es una situación difícil. Nunca antes he vivido algo como esto. Los entrenamientos en casa son diferentes y pienso cómo puedo hacerlos acá. No tengo mucho espacio como para hacer trabajos con pelota y tengo claro que debo mejor mi condición física”, dijo Kagawa a Marca sobre lo que vive por el coronavirus.

Asimismo, apuntó que todo este proceso afecta su salud mental. “A veces es complicado que esté concentrado. No saber cuándo va a terminar esta situación me tiene preocupado y estresado. Debo convertir esta ansiedad en motivación”, añadió el ex Manchester United.

También, Shinji Kagawa dio cuenta que “extraña a sus compañeros de vestuario”, pero que sabe que la cuarentena por el coronavirus hará que la enfermedad no se propague más en España.

Por otra parte, todos los jugadores de los clubes españoles continúan con sus entrenamientos individuales en plena cuarentena. Siguen así ante cualquier eventual llamado hacia la ciudad deportiva de sus conjuntos.

