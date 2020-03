La pandemia del coronavirus ha hecho que hasta los grandes clubes decidan recortar el sueldo de sus jugadores ante paralización total de las grandes ligas de Europa. Uno de ellos es el FC Barcelona, que ya trabaja en los mecanismos para dejar de pagar hasta el 70% de salario a sus estrellas.

En el seno del club azulgrana entienden que ante la falta de ingresos, todos los jugadores del primer equipo deben poner de su parte. Sin embargo, pese a la coyuntura que se vive en el fútbol español por el COVID-19, no hay acuerdo entre las partes, solo división en el vestuario.

Según el diario ‘Sport', en el FC Barcelona hay hasta tres grupos con posturas diferentes. El primero está conformado por jugadores que no quieren que el club toque un solo euro de sus salarios. Entienden que si la institución hizo una mala plana planificación de temporada con fichajes innecesarios, no tienen por qué asumir las responsabilidades del desmanejo.

Del otro lado están los futbolistas que consideran que la propuesta del FC Barcelona es lógica y están dispuestos a aceptar las medidas para no afectar más la economía del club. Eso sí, la idea es estudiar bien las proposiciones junto a sus abogados. Todavía no dan el OK, pero aceptarían la reducción temporal de salario.

Siempre según la citada fuente, existe otro sector del camarín azulgrana que considera apegarse a la postura del AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), que propone un acuerdo en el caso de que LaLiga no se reanudara antes del 30 de junio. Si fuera así, los jugadores se bajarían el sueldo un 10% y el impacto para LaLiga sería de un -10%.

Si da tiempo a jugar lo que queda en los meses de junio-julio, en formato comprimido, la AFE aceptaría jugar cada 48 o 72 horas y, a cambio, cada jugador de Primera y Segunda ganaría un 15-20% más de su sueldo.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO