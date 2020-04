El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha mantenido este martes una reunión con la prensa extranjera en la que ha revelado que, junto a otros dirigentes, se evalúa que el fútbol español se reanude a fines de mayo o primeros días de junio. Mientras que la Champions y Europa League volverían a disputarse a finales del primer semestre.

“Estamos considerando la idea de volver a jugar, en España y otros países europeos, el 29 de mayo o, alternativamente, el 6 de junio. Para las competiciones europeas, el 28 de junio. Con estas fechas, obviamente, hay tiempo para comenzar a entrenar nuevamente respetando el protocolo de reanudación de la actividad que hemos diseñado para LaLiga. Para el final de la temporada no querríamos ir más allá del mes de agosto, y es obvio que todo esto afectará el calendario de la próxima temporada”, dijo.

“Dos posibilidades están bajo consideración. El primero es jugar competiciones nacionales e internacionales al mismo tiempo, el segundo comenzar con los nacionales, a principios de junio con la esperanza de cerrar en julio, y luego completar las copas europeas entre julio y agosto ",agregó.

Pese a las grandes dificultades que representará para todo el fútbol español un calendario modificado, Javier Tebas ha descartado que se dé por terminada la temporada. Aun tenga que jugarse a puertas cerradas, la campaña 2019-20 continuará.

“No, por el momento no se menciona en absoluto. Es una hipótesis que no contemplamos. Queremos terminar. Probablemente a puerta cerrada. Y es curioso, por casualidad, que los clubes que quieren terminar la temporada aquí sean los de la parte inferior de la Liga, los que luchan para no retirarse. Les puedo asegurar que ningún campeonato importante o de mitad de temporada tiene la intención de cancelar la temporada, quien habla de ello lo hace por intereses personales ", mencionó Tebas.

De otro lado, Tebas se ha referido al impacto económico de LaLiga al no disputarse en las fechas establecidas.

"No terminar la temporada 19-20 traería una pérdida cuantificable en mil millones de euros. Si terminamos a puerta cerrada, el daño económico será de 350 millones de euros. Si pudiéramos jugar con el público, las pérdidas seguirían siendo de 150 millones de euros. En cuanto a los derechos de TV en Liga, recaudamos el 90% del total. Si ya no tenemos que jugar, además de renunciar al 10% faltante, tendríamos que devolver el 18% de lo que ya hemos recaudado ", dijo.





