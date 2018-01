La información llega de España. Cristiano Ronaldo no está contento con el Real Madrid . No es un tema reciente ni es berrinche, la situación ya lleva algunas temporadas. Primero fue tras la decisión de Florentino Pérez de no ayudarlo con su caso de Hacienda y ahora ha sido el posible interés del presidente merengue por hacerse con los servicios de Neymar. ¿Qué hay de malo en ello? Nada, sino fuera que se piensa convertir al brasileño en el mejor pagado de la plantilla, y no a él, que le ha dado un sinnúmero de títulos a los aficionados del Madrid.



Cristiano Ronaldo es pretendido por el Chelsea, PSG y Los Angeles Galaxy. Sí, aunque no lo crea, medios en España indican que hasta en la MLS meditan la posible de traer al portugués para la próxima temporada, pese a que ‘CR7’ tiene contrato hasta el 2021 en la actualidad. Cristiano ha dejado der ser el mejor pagado del mundo para estar detrás de Neymar y de Messi, hecho que no lo mantiene conforme, dado que él fue ‘The Best’ y Balón de Oro en las últimas dos temporadas. Mientras tanto, Florentino aún no responde sobre su futuro.



La opción de la MLS, con 32 años a cuestas, queda descartada por el momento, mientras que el PSG y especialmente el Chelsea, podrían ser ofertas interesantes. Tal como lo apuntó un medio inglés hace unos días, Cristiano Ronaldo fue a buscar casa y colegios en Londres , por lo que el interés del cuadro de Antonio Conte podría convertirse en una realidad.



Hay que recordar que la temporada pasada, Cristiano había meditado su salida del Bernabéu para volver al Manchester United. Finalmente, el atacante decidió quedarse una temporada más en Madrid, luego de que fuera convencido por compañeros de juego y demás. Ahora, sin embargo, podría encontrarse en una situación que ya no tendría ni siquiera que meditarse.