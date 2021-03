Una de las principales trabas del Real Madrid para el reencuentro con Cristiano Ronaldo es el elevado salario del portugués, que en tiempos de crisis y ahorro en el club, Florentino Pérez no se podía permitir asumirlo, pues hubiese significado un descalabro. Sin embargo, existe una posibilidad para que el regreso del luso, sin que esto implique alterar la economía del Bernabéu.

Según informa el diario ‘As’, el Madrid ha encontrado en la vía fiscal un camino para asumir el elevado coste de la vuelta de Cristiano, pero que obliga a cumplir una condición: contrato solo por una temporada.

“Si el Madrid le hace a Cristiano un contrato de un año, el portugués sería considerado como no residente en España, al no pasar aquí 183 días del año natural. Siendo no residente, se evita tributar al 50% por su salario en el Madrid y también por otras rentas que obtenga en todo el mundo por patrocinios o los rendimientos del patrimonio”, señaló Toni Roca, experto en derecho deportivo.

Ello quiere decir, o le permitiría al Real Madrid, igualar al jugador los 31 millones de euros netos que le paga la Juventus, con un desembolso para las arcas del club de unos 40 millones.

Una cifra similar a lo que le abonaba el club blanco en bruto con su anterior contrato, pero del que Cristiano percibía netos ‘sólo’ 20.

“Como no residente, tributaría al 19% sólo por su salario en el Madrid. Para el club la ventaja es que tendría que asumir un coste menor para pagarle al jugador lo que negocie en neto. Y el futbolista no pagaría nada por los derechos de imagen en el extranjero”, añadió el abogado.

La menor carga fiscal que soportan los salarios de los jugadores rebaja la factura para los clubes. Y tres años después de su marcha a Turín, ese sería el camino de su regreso al Bernabéu.

No descarta quedarse

Según información que adelanta ‘La Gazzetta dello Sport’, Cristiano ha enviado dos avisos a los directivos bianconeros. El primero tiene que ver son las negociaciones de la renovación des su contrato, las cuales empezará a valorar recién al final de temporada.

Y el segundo podría condicionar su permanencia o salida de Turín: el ‘factor’ Benzema. Y de acuerdo al citado medio, no es que Cristiano esté pidiendo el fichaje del delantero del Real Madrid, pero sí uno de similares características.

Ya sea delantero o mediocampista, ‘CR7′ quiere a un futbolista en la Juventus, que cumpla las funciones que hacía Benzema en el Madrid con él, , alguien que le surta de balones, siendo un tema más que difícil porque delanteros como el galo, no se encuentran todos los días.

