“Fíchalo de nuevo”: el beso que se dieron Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez en Madrid [VIDEO]

Luego de más de un año, se vuelven a encontrar en la ciudad que volvieron como la cuna del fútbol mundial. En los Premios Marca Leyenda, Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo se volvieron a ver las caras y se dieron un beso, demostrando que todo ha quedado en el pasado y ahora tienen una mejor relación tras el paso del delantero a la Juventus de Italia. El presidente se levantó de su sitio, se acercó al atacante y lo besó ante el aplauso de los asistentes.



“Fíchalo de nuevo”, gritaron algunos fanáticos del Real Madrid , recordando el buen paso que tuvo ‘CR7’ en la tienda madridista y el buen promedio de goles que tuvo en la pasada temporada con la ‘Vecchia Signora’ de Italia. Luego de ello, dio algunas declaraciones para la prensa que acudió al evento en la capital de España. Aquí recopilamos algunos textuales:



“Vengo mucho a Madrid. Es una ciudad que me marcó mucho. No solo a nivel futbolístico, sino también a nivel personal. Tengo gimnasios, estamos terminando el hotel, la clínica del pelo. Obviamente fue el club [Real Madrid] que más me marcó en mi carrera”.



“Echo de menos a Manchester y Madrid, pero he estado más años en Madrid. Mis hijos crecieron aquí y mi chica, echo de menos Madrid”.



“Regresar a Madrid siempre es especial. Como digo y voy a seguir diciendo: es una de las ciudades más bonitas del mundo. Es una ciudad a la que le tengo mucho cariño, pero también por la historia que he dejado aquí. Espero volver lo más pronto posible a Madrid”.



El beso de Cristiano Ronaldo con Florentino Pérez en Madrid. (Video: YouTube)

