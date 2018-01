Si Neymar es novela en Francia, Cristiano Ronaldo lo es en España. ¿Se quedará o se irá? Medios han confirmado que el delantero portugués tiene deseos de salir del Real Madrid , si es que no le ofrecen una renovación de contrato acorde al salario de ‘Ney’ y Lionel Messi. ‘CR7’ prefiere mudarse a la Premier League, por lo que un posible trueque entre el Real y el Chelsea puede ser más interesante de lo que parece para todas las partes. ¿Qué debe pasar?



De acuerdo a medios en España, Florentino Pérez habría desistido de fichar a Neymar para la próxima temporada, por lo que Eden Hazard se convierte en el plan B de los madridistas. Su fichaje no será barato, por lo que la dirigencia madridista tendría pensado en ofrecer a Cristiano como parte de un trueque entre ambos clubes para el mercado de fichajes de verano. De este modo, Hazard llegaría al Bernabéu y Cristiano jugará en Stamford Bridge.



Lo que juega en contra de la idea de Abramovich, no obstante, es que Cristiano Ronaldo no está demasiado por la labor de marcharse al Chelsea. El crack portugués entiende que eso sería una traición al Manchester United, el club en el que triunfo en la Premier League.



Con todo, la presencia en el banquillo de Old Trafford de un José Mourinho, con quien no se lleva nada bien, y el reciente fichaje del chileno Alexis Sánchez, quien luce ahora su dorsal número 7 podrían hacer que el luso viera con otros ojos la opción de recalar en Stamford Bridge. Ya quedan menos equipos para Cristiano Ronaldo, luego de que el PSG también afirmara que no tiene intenciones de hacer un intercambio con Neymar.