Cristiano Ronaldo le ha dado sus mejores años al Real Madrid y los madridistas han reinado en Europa en las últimas temporadas. Por eso, cuando suena un rumor de la posible salida de ‘CR7’ del Bernabéu solo queda especular. ¿Es cierta su salida? ¿Es verdad que Florentino Pérez trata de venderlo? Aquí, por primera vez, los mitos y verdaderos del caso de Cristiano.



Sí, Real Madrid estudia la posibilidad, como se dice posibilidad, de venderlo por primera vez en su historia. Cristiano Ronaldo pide ganar como Messi y Neymar, y a sus 33 años, el Madrid no mira con buenos ojos un salario como tal. Por ello, es que Florentino Pérez no mira tan mal que la Juventus pague los 100 millones de euros por él, prácticamente lo mismo que invirtió en su momento por el pase del delantero de, ese entonces, del Manchester United.



¿Hay otro equipo interesado por él? Sí y no. Se encuentran varias instituciones en la órbita, pero lo único cierto es que la Juventus es el único cuadro que ha enviado una propuesta formal para llevarse al atacante de la Selección de Portugal. Cristiano , con 33 años, podría ganar 30 millones de euros anuales en Turín como podría hacerlo si se queda en Madrid.



¿’CR7’ tiene deseos de irse? Por el salario sí, por el momento futbolístico, no. Cristiano sabe que le quedan tres buenos años de carrera, por lo que irse a Italia, en donde no tiene compañeros de la talla de los jugadores del Real Madrid , podría mermar un poco su rendimiento, en cuestión de goles como de asistencias. Ya no sería amor y señor, sino un protagonista que lucharía por ganar la Champions League con la ‘Vechia Signora’.



Y, finalmente, ¿el Real Madrid podría encontrarle un reemplazo al Balón de Oro? Por 100 millones de euros, imposible. Neymar vale más de 300 millones, Mbappé, igual. Y ninguno de ellos es Cristiano. Definitivamente, un fichaje le costaría mucho más a la institución merengue y ninguno podría igualar lo que ha hecho el luso en la historia del Bernabéu. Un crack total.