Real Madrid , en la próxima temporada, quiere olvidar por completo los fracasos de esta. Sin opciones de ganar la Liga Santander (a 19 puntos del líder Barcelona) y quedando fuera de la Copa del Rey en cuartos de final a manos del Leganés, los merengues han hecho una de sus peores campañas, al igual que Cristiano Ronaldo. Tan solo tiene seis goles tras 19 fechas en el torneo de primera división y su deseo de regresar al Manchester United es cada vez más grande. Florentino Pérez lo dejaría ir, aunque con una condición que tiene que ver con Neymar.

Según reporta este jueves el diario AS, el presidente del Real Madrid le ha condicionado la marcha a Cristiano Ronaldo a final de campaña siempre y cuando se concrete el fichaje de Neymar. Si se produce esto, el mandamás blanco le daría carta libre para que vuelva a Inglaterra (además que llegue una oferta mínima de 110 millones de euros por él).

Un caso similar al de Cristiano se dio antes que empiece esta temporada. El citado medio sostiene que el arribo de Kylian Mbappé dependía sí o sí de la salida de 'CR7'. Esto último no se produjo y finalmente el delantero francés prefirió fichar por el PSG de Unai Emery.

Y es que no haberle subido al sueldo hasta el momento es uno de los puntos que tiene más dolido al actual Balón de Oro y FIFA The Best. Considera que haberse llevado estas dos premiaciones son el pretexto perfecto para ponerse al nivel de Lionel Messi en términos salariales (el argentino gana 50 millones de euros al año en Barcelona).

Aunque, en Real Madrid también conocen que el pase de Neymar no se daría de una manera fácil pese a que el astro de la Selección de Brasil quiere llegar al Bernabéu. Si bien es cierto que no tiene cláusula de rescisión - como dijo uno de sus abogados -, los parisinos buscarían recuperar los 222 millones de euros invertidos al 'Barza'.