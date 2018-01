Cristiano Ronaldo quiere recuperarse luego que en las primeras 20 fechas de la Liga Santander no tuviera un buen promedio con la camiseta del Real Madrid. En la previa del duelo ante Valencia este sábado por el torneo local, el delantero portugués tan solo había marcado en seis oportunidades.



Ante los ches, Cristiano Ronaldo no desaprovechó la oportunidad que tuvo para marcar y en Mestalla puso el 1-0 para los merengues en el primer tiempo. ¿Cómo fue su sétimo gol en La Liga 2017-18? Por la vía del penal.



A los 16, Cristiano Ronaldo fue trabado por Martín Montoya y el árbitro Xavier Estrada Fernández no dudo en cobrar la infracción. Es así que 'CR7' se paró frente a la pelota y la puso al lado izquierdo del portero Neto.



Además, al luso se le vio con un parche a la altura de su ojo izquierdo. Como se recuerda, sufrió un tremendo corte al anotar su doblete ante Deportivo La Coruna en el estadio Santiago Bernabéu en la jornada pasada.



Conoce un poco más de Cristiano Ronaldo, figura del Real Madrid.