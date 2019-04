Lo que un día fue no será: el insospechado club al que pudo llegar Cristiano a los 18 años

La carrera de Cristiano Ronaldo es la que es, en gran parte, gracias a lo que significó el Manchester United en su vida deportiva. El cuadro de Old Trafford le dio un gran valor y arropó para que se convierta en la leyenda que es a la fecha. Sin embargo, antes de llegar a los 'Diablos Rojos', el luso pudo llegar a España y no precisamente al Real Madrid.

Según confesó en entrevista a 'Ídolos', el expresidente del Deportivo La Coruña Augusto César Lendoiro, confesó que pudo fichar a Cristiano, pero que el monto que pedía el Sporting Lisboa estaba fuera de sus manos.



"Beci (Eduardo López Beci), el secretario técnico del Deportivo en aquella época, vio jugar a Cristiano Ronaldo y nos avisó. A partir de ahí empecé a ver vídeos suyos con 17 o 18 años y pedimos precio por él", dijo Lendoiro.



"Nos pidieron once o doce millones y se acabó la fiesta porque nosotros no podíamos alcanzar esos niveles. El jugador por el que más llegamos a pagar en aquella época fue Rivaldo, que nos costó seis millones de euros. Cristiano era un chaval que no sabíamos lo que podría llegar a dar, aunque lo que se observaba era espectacular, pero llegó el Manchester United, pagó los doce millones y se lo llevó", añadió.



Augusto César Lendoiro también reveló que además de Cristiano, Iker Casillas, Samuel Eto'o y Deco pudieron llegar a Riazor, pero por distintos motivos ninguno de ellos llegó a cerrar acuerdo con el Depor.



► ¡Ya tiene a sus 'galácticos'! Los cuatros fichajes que quiere Zinedine Zidane para el Real Madrid



► ¿Se viste de rojo? Mourinho confesó qué equipo le gustaría dirigir en la próxima temporada



► ¡Con un exjugador de Universitario en lista! Conoce a los futbolistas más altos del siglo XXI [FOTOS]



► Tabla de posiciones de LaLiga Santander: ingresa aquí para ver cómo van tus equipos en la Primera División de España