El exinternacional brasileño Julio Baptista , exjugador del Real Madrid , consideró que la hipotética salida del portugués Cristiano Ronaldo de la 'Casa Blanca' sería "una pérdida muy grande".



Baptista, que acudió este domingo como leyenda de la FIFA a la Plaza Roja de Moscú a un acto con jóvenes aficionados rusos, indicó que el atacante luso "es un gran jugador" y es una "posibilidad" su marcha pero que "no se sabe qué va a ocurrir, hay que esperar".



"Para el Madrid sería una pérdida muy grande", aseguró cuestionado por la agencia de noticias EFE sobre el efecto que causaría en el conjunto blanco.



"Por más que la gente pueda decir lo que quiera de Cristiano, ha sido un jugador que ha dejado una huella tremenda en el Madrid y en la Liga española también. Tiene de los mejores registros dentro de la Liga y del Madrid", aseveró.



Julio Baptista, eso sí, no le daría ningún consejo al delantero de Madeira: "Quien sabe mejor lo que tiene que hacer para su vida es él. No puedo opinar de su vida ni de lo que tiene que hacer". EFE